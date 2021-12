Od niedzieli nowy rozkład jazdy Kolei Dolnośląskich

Nowe połączenia umożliwiające dojazd m.in. do Jelcza-Laskowic przez Dobrzykowice znalazły się w nowym rozkładzie jazdy Kolei Dolnośląskich, który zacznie obowiązywać od niedzieli. Regionalny przewoźnik poinformował, że od 12 grudnia średnio o 10 proc. wzrosną ceny biletów.

Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich, podkreślił, że wraz z nowym rozkładem jazdy, po 20 latach pociągi wracają na trasę do Jelcza-Laskowic przez Wrocław Wojnów. "Dzięki temu na mapie Wrocławia pojawią się nowe przystanki, m.in.: Wrocław Popiele, Strachocin oraz Wojnów Wschodni" - powiedział Rodak.

Połączenie do Jelcza-Laskowic będzie obsługiwane nowym pociągiem hybrydowym Kolei Dolnośląskich. To pierwsze połączenie tzw. Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych. Porozumienie w tej sprawie podpisali 1 grudnia przedstawicie zarządu województwa i gmin Wrocław, Czernica i Jelcz-Laskowice. Pierwsze połączenie aglomeracyjne to 17 stacji i przystanków, z czego połowa zlokalizowana jest na terenie Wrocławia.

Nowe składy Kolei Dolnośląskich pojawią się m.in. na odcinkach Wrocław Główny - Rawicz, Legnica - Jawor, Bielawa Zachodnia - Dzierżoniów Śląski oraz Legnica - Głogów. "Część relacji dotychczasowych połączeń zostanie wydłużona, rozszerzone zostaną terminy kursowania niektórych pociągów oraz wprowadzone zostaną zatrzymania na nowych przystankach" - podał przewoźnik.

Kurs dwóch par pociągów z Wrocławia w kierunku Międzylesia zostanie wydłużony do czeskiego Lichkova, natomiast dwie pary połączeń do Żar zostaną wydłużone do Tuplic w Lubuskim.

Pociągi Kolei Dolnośląskich wraz z nowym rozkładem będą zatrzymywać się na 12 nowych przystankach, które do tej pory nie były obsługiwane w ruchu pasażerskim. Część z nich po raz pierwszy zostanie oddana do użytku podróżnym. Wśród nich znajdują się przystanki zlokalizowane na terenie miasta Wrocław: Wrocław Szczepin, Wojnów Wschodni, Iwiny, Popiele, czy Strachocin.

Regionalny przewoźnik poinformował też, że od 12 grudnia średnio o 10 proc. wzrosną ceny biletów. "Zmiany w cenniku są konsekwencją wysokiej inflacji oraz wzrostu kosztów m.in. paliw, energii elektrycznej, które wpływają na cały sektor kolejowy" - podano.

Nowy rozkład jazdy Kolei Dolnośląskich będzie obowiązywał od niedzieli.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl