Od niedzieli szybciej pociągami między Krakowem i Katowicami

Dzięki zakończeniu prac torowych na dwóch odcinkach linii kolejowej E30 między Krakowem i Katowicami najszybsze pociągi pokonają trasę łączącą stolice Małopolski i Śląska w około 90 minut. Zmiany wejdą w życie w niedzielę wraz z nowym rozkładem jazdy na kolei.

Jak poinformował w piątek Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych, zakończenie prac związanych z wymianą torów i sieci trakcyjnej na dwóch odcinkach linii E30 - pomiędzy Jaworznem Szczakową i Trzebinią oraz Krakowem Głównym Towarowym i stacją Kraków Mydlniki, umożliwi przejazd pociągów po dwóch zmodernizowanych torach z prędkością podwyższoną do 120 km/h.

Spowoduje to, że najszybsze składy z Krakowa do Katowic dojadą w ok. 90 minut. Zwiększy się także liczba połączeń.

Dzięki zakończeniu przebudowy torów na zachód od Krakowa Głównego od niedzieli przewoźnicy uruchomią też częste połączenia na trasie do lotniska w Balicach. Pociągi będą odjeżdżać średnio co 30 minut. Podróżni na stacji Kraków Mydlniki skorzystają w pełni z peronów oraz wind i udogodnień dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wybudowano dwa perony i bezpieczne przejście podziemne.

Wartość inwestycji realizowanych przez PKP PLK na międzynarodowym korytarzu transportowym E30 na terenie woj. śląskiego i małopolskiego wynosi ok. 2 mld zł. Inwestycja jest współfinansowana w ramach unijnego instrumentu CEF "Łącząc Europę".