Od niedzieli wraca pełna siatka połączeń Kolei Dolnośląskich

Koleje Dolnośląskie przywracają pełną siatkę połączeń w regionie. Dodatkowe pociągi wrócą do rozkładu jazdy wraz z powakacyjną korektą, która wchodzi w życie od niedzieli 30 sierpnia - podano w komunikacie.

Jak podano, po kilku miesiącach etapowego przywracania połączeń zawieszonych w związku z epidemią, Koleje Dolnośląskie uruchamiają wszystkie, które były zaplanowane w Rocznym Rozkładzie Jazdy.

"Powrót wszystkich pociągów na ich pierwotne trasy to coś, na co czekali wszyscy; zarówno nasi pasażerowie, jak i my. Kilka miesięcy temu epidemia wymusiła na nas trudne decyzje w postaci cięcia połączeń, ale krok po kroku udało nam się wrócić na właściwe tory. Dosłownie i w przenośni. Dołożyliśmy wszelkich starań, by w związku z końcem sezonu urlopowego i planowanym rozpoczęciem roku szkolnego jak najbardziej ułatwić Dolnoślązakom dojazd do pracy czy szkoły" - mówi cytowany w komunikacie Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich

Na trasy wrócą pociągi kursujące na odcinku Kłodzko - Wałbrzych, a całkowicie nowe połączenie zyska relacja Kłodzko Główne - Wrocław Główny. Pociąg pośpieszny będzie rozpoczynał swój kurs o godzinie 13:47, natomiast przyjazd do stacji końcowej planowany jest na godzinę 15:16.

W związku z rozpoczęciem prac przez PKP PLK, od 1 września na odcinku Szklarska Poręba - Jelenia Góra kursować będzie komunikacja zastępcza z pominięciem stacji Górzyniec. Zmianie ulegną również częstotliwości kursowania wybranych połączeń. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej przewoźnika.

Na dodatkowe połączenia mogą liczyć również pasażerowie z Kątów Wrocławskich. Od 1września z Wrocławiem połączą gminę 32 pary pociągów. Dzięki temu jej mieszkańcy będą mogli skorzystać z kolejowych połączeń ze stolicą województwa co 20 minut.

Jest to możliwe dzięki wspólnemu projektowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz gminy Kąty Wrocławskie, która dofinansuje dodatkowe połączenia. W efekcie KD uruchomią 9 dodatkowych par pociągów - podano.

W pociągach nadal obowiązują dodatkowe procedury bezpieczeństwa i prewencji sanitarnej w związku z sytuacją epidemiczną. Obowiązkowe jest noszenie maseczek podczas podróży, a do dyspozycji pasażerów są dozowniki z żelem dezynfekującym.