Od niedzieli zmiany w rozkładzie Kolei Małopolskich z powodu remontów na torach

W niedzielę zmienia się rozkład jazdy samorządowego przewoźnika Koleje Małopolskie, co jest spowodowane pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na torach przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe. Zmiana będzie obowiązywać do 5 listopada br.

Jak przekazał przewoźnik, na odcinku Trzebinia - Chrzanów od 29 września wprowadzona zostanie całkowita przerwa w ruchu pociągów, spowodowana przebudową wiaduktów. W zamian za pociągi uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Zakończenie tych prac przewidziane jest na koniec marca 2023 r.

Ze względu na realizację prac modernizacyjnych na stacji Oświęcim w wybrane dni września za część pociągów będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa pomiędzy Libiążem a Oświęcimiem.

"Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę lokalizacji miejsc zatrzymania przystanków komunikacji zastępczej przy stacjach Gorzów Chrzanowski (przeniesienie spod stacji na ul. Krakowską) oraz Chrzanów (przeniesienie z ul. Borowcowej pod stację)" - zakomunikowały Koleje Małopolskie.

Z powodu naprawy głównej toru na linii kolejowej nr 96 pomiędzy stacjami Tarnów a Stróże wszystkie pociągi Kolei Małopolskich kursujące w relacjach od Nowego Sącza i Jasła od stacji Tarnów zostaną zastąpione komunikacją autobusową.

Według przewoźnika w celu zmniejszenia skali utrudnień dla pasażerów, za każdy pociąg zostaną uruchomione co najmniej dwa autobusy - jeden obsługujący wszystkie stacje i przystanki po drodze, drugi zaś o charakterze przyspieszonym, umożliwiający szybszy dojazd dla podróżnych jadących w najdłuższych relacjach.

Do połowy października kontynuowane będą realizowane w poprzednich miesiącach prace na linii kolejowej nr 8 na kilku odcinkach. Na odcinku Kraków Główny - Kraków Batowice polegają one na przebudowie wiaduktu nad Al. 29 Listopada, której zakończenie zaplanowane jest na 17 października br. "Od tego momentu pociągi na tym newralgicznym odcinku znów będą mogły kursować bez przeszkód po dwóch czynnych torach" - zapowiedziano.

Na odcinku Kraków Batowice - Zastów - Niedźwiedź prowadzona jest kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej, która ma się zakończyć 10 października br. Do tego czasu - w dniach od 21 września do 10 października - z uwagi na istotne ograniczenia w liczbie dostępnych krawędzi peronowych na stacji Zastów, część pociągów KM nie będzie mogła realizować wymiany podróżnych na tej stacji. W szczególności będzie to dotyczyć wybranych porannych połączeń z Krakowa oraz popołudniowych połączeń do Krakowa.

