Od niedzieli zmiany w rozkładzie Kolei Małopolskich z powodu remontów na torach

W niedzielę zmieni się rozkład jazdy samorządowego przewoźnika Koleje Małopolskie, co jest spowodowane pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na torach przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe. Zmiana będzie obowiązywać do 10 grudnia br.

Jak wyjaśnił przewoźnik, oferta przewozowa będzie zbliżona do tej obowiązującej we wrześniu i październiku. Najistotniejsze zmiany wynikać będą z przerw w ruchu na remontowanych odcinkach linii kolejowych, które wiążą się z koniecznością wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej.

Z powodu przebudowy południowej głowicy stacji Kraków Płaszów, od 21 listopada do 5 grudnia br. wstrzymany zostanie ruch pociągów po linii kolejowej nr 629 pomiędzy stacjami Kraków Płaszów a Kraków Bieżanów. W tym czasie wszystkie pociągi Szybkiej kolei Aglomeracyjnej SKA1 na odcinku Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia będą obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową.

Przyjęta organizacja ruchu będzie analogiczna do tej realizowanej na tym odcinku przed rokiem: zostaną uruchomione dwa rodzaje kursów ZKA - obsługujące wszystkie stacje i przystanki pośrednie dotychczas obsługiwane przez pociąg (z wyjątkiem przystanku Wieliczka Bogucice) oraz szybkie kursy bezpośrednie z Wieliczki do Krakowa Głównego.

Kursy obsługujące wszystkie stacje i przystanki będą wykonywane przez cały dzień z częstotliwością co 30 minut, a kursy "szybkie" będą jeździć w szczytach przewozowych (5:45 - 9:15, 14:45 - 19:15) z częstotliwością co 15 minut, natomiast w pozostałej części dnia co 30 minut.

Po zakończeniu realizowanego obecnie etapu prac na stacji Kraków Płaszów zyska ona pełną przejezdność oraz możliwość jazdy po trzech czynnych torach w kierunku Tarnowa i Wieliczki.

W nowym rozkładzie kontynuowana będzie całkowita przerwa w ruchu pociągów na odcinku Trzebinia - Chrzanów z uwagi na przebudowę zabytkowych wiaduktów. W zamian za pociągi działać będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Zakończenie tych prac przewidziane jest na koniec marca 2023 r.

Ponadto ze względu na realizację prac modernizacyjnych na stacji Oświęcim w dniach 14-27 listopada oraz 3,4 i 10 grudnia w za pociągi kursujące w godzinach 9:00-14:00 zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza w dłużej relacji - między Trzebinią a Oświęcimiem.

Z powodu naprawy głównej toru na linii kolejowej nr 96 między stacjami Tarnów a Stróże, wszystkie pociągi Kolei Małopolskich kursujące w relacjach do Nowego Sącza i Jasła od stacji Tarnów w dalszym ciągu będą zastąpione komunikacją autobusową. Ruch kolejowy zostanie przywrócony tam 1 grudnia br.

Na tym odcinku za każdy pociąg kursują co najmniej dwa autobusy - jeden obsługujący wszystkie stacje i przystanki po drodze, drugi zaś o charakterze przyspieszonym, umożliwiający szybszy dojazd dla podróżnych jadących w najdłuższych relacjach. Przewoźnik przypomniał, że w okresach szczytów przewozowych liczba autobusów jest zwiększana i dostosowywana do faktycznego potoku podróżnych.

"Pomimo dokładania wszelkich starań dla prowadzenia ruchu pociągów zgodnie z rozkładem jazdy prowadzone modernizacje linii kolejowych mogą powodować opóźnienia pociągów, na które Koleje Małopolskie jako przewoźnik nie ma wpływu" - zaznaczyły samorządowy przewoźnik.

