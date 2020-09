Od października w Kolejach Śląskich rzecznik praw pasażera

Rzecznik Praw Pasażera Kolei Śląskich ma od października br. działać w strukturach tego samorządowego przewoźnika - zapowiedział w poniedziałek prezes spółki Aleksander Drzewiecki. Ma on dbać o interesy pasażerów, słuchać ich głosów i poszukiwać dla nich ułatwień.

"To będzie rzecznik, który będzie dbał o naszych pasażerów oraz doszukiwał się udogodnień, jakie powinny być wprowadzone, czyli będzie wsłuchiwał się w głos pasażerów" - powiedział szef Kolei Śląskich.

"To innowacyjna w skali kraju funkcja - żaden z przewoźników jeszcze jej nie ma. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, ale wydaje się, że bardzo dobrze powinno to być odebrane przez naszych pasażerów" - ocenił Drzewiecki.

Rzecznik praw pasażera to jedna z inicjatyw KŚ, mających służyć przyciąganiu podróżnych - m.in. wobec zmniejszenia przewozów wskutek pandemii koronawirusa. Inne niedawne inicjatywy były związane m.in. z nowymi ofertami taryfowymi czy ułatwieniem możliwości uiszczania opłat za przejazdy.

Od 15 sierpnia br. pasażerowie KŚ mogą kupować nowe bilety okresowe. To m.in. bilet miesięczny sieciowy za 360 zł, miesięczny sieciowy pozaszczytowy za 190 zł, miesięczny sieciowy na okaziciela za 500 zł i miesięczny sieciowy na okaziciela pozaszczytowy za 360 zł (tzw. godziny pozaszczytowe to: 9-14, 18-5 w dni robocze oraz w całości soboty i niedziele).

Na początku września przewoźnik potwierdził natomiast możliwość dokonywania w jego pociągach płatności kartami płatniczymi lub za pomocą kodów BLIK - po wyposażeniu drużyn konduktorskich w blisko 300 mobilnych urządzeń.

Obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w woj. śląskim Koleje Śląskie prowadzą od grudnia 2012 r. W 2019 r. operator przewiózł ponad 20 mln osób, przejeżdżając ponad 7,4 mln km. Na ten rok założono pierwotnie wykonanie pracy przewozowej na poziomie 8,2 mln km. Roczny budżet KŚ przekracza 200 mln zł; tabor przewoźnika to ponad 60 pojazdów.