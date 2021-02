Od piątku działalność wznowić mogą m.in. pensjonaty, schroniska, domy wycieczkowe

Od piątku oprócz hoteli, swoją działalność wznowić mogą także m.in. motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska - poinformowało w piątek PAP Centrum Informacyjne Rządu. Jak dodano, dopuszczalne jest również krótkotrwałe wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi.

Od piątku obowiązują nowe przepisy rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie przedłuża większość wprowadzonych wcześniej ograniczeń do 28 lutego.

Jedną z ważniejszych zmian rozporządzenia jest dopuszczenie do 28 lutego prowadzenia usług hotelarskich.

Jak przekazało PAP Centrum Informacyjne Rządu, swoją działalność od piątku mogą wznowić: hotele (obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów); motele (obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych); pensjonaty (posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie); kempingi (obiekty strzeżone, umożliwiające m.in. nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych i przyczepach samochodowych; domy wycieczkowe (posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych); schroniska młodzieżowe; schroniska (zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów); pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.

"W hotelach, motelach i pensjonatach - dla gości udostępnia się nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie" - czytamy w informacji CIR.

Jak przekazał CIR, dopuszczalne są także usługi hotelarskie - "krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych".

"Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko w dostarczaniu posiłków dla gości hotelowych do pokoi" - napisano.

Ponadto, od 12 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym mogą działać także sauny, salony masażu, łaźnie tureckie, łaźnie parowe, solaria i salony odchudzające.