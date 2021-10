Od początku br. 60 nowych przedsięwzięć w KSSE

60 nowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł pozyskała od początku 2021 roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) - podał w czwartek na Europejskim Forum Przyszłości w Chorzowie prezes Strefy Janusz Michałek.

Europejskie Forum Przyszłości to nowa impreza kongresowa samorządu woj. śląskiego. KSSE, która jest jednym z partnerów strategicznych przedsięwzięcia, obchodzi w jego trakcie jubileusz 25-lecia działalności. Drugiego dnia Forum, w czwartek, zorganizowano cykl paneli poświęconych m.in. przyszłości stref ekonomicznych. W jednym z nich Michałek mówił o osiągnięciach KSSE.

"Bijemy rekord za rekordem. 2020 r., bardzo trudny na całym świecie, nie tylko w Polsce, a rzeczywiście Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna bije rekord: 57 decyzji, ponad 5,5 mld zł inwestycji - tylko tych, które są deklarowane, bo tych inwestycji jest zdecydowanie więcej" - wskazał prezes KSSE.

"Rok 2021. - mamy dziewięć miesięcy, nie zwalniamy. Mamy 60 decyzji, czyli można powiedzieć: już jest rekord pobity. Może już nie imponujący wynik jeśli chodzi o wartość inwestycji, bo 2,5 mld zł, ale już pracujemy nad ciekawymi projektami" - zasygnalizował.

Ocenił, że w przyszłości strefy będą się transformowały, stając się rodzajem spółek zarządzających, pozostając "strefami" jedynie z nazwy. "To jest nasza przyszłość, jako kreatora pomysłów, współpracy tego magicznego trójkąta: biznes-nauka-samorząd. Chcemy to robić i jest potrzebna taka instytucja, która to robi" - zadeklarował Michałek.

"Współpraca - to jest najważniejsze i w tym widzimy swoją szansę. To, co przed nami w woj. śląskim, to transformacja energetyczna. Te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy dzisiaj pracują w górnictwie i wokół kilkadziesiąt tysięcy, a nawet więcej, to przed nami szansa i wyzwanie. My widzimy w tym szansę jako strefa, że jesteśmy w stanie w sposób ewolucyjny stworzyć im miejsca pracy" - ocenił.

Szansę Michałek dostrzega też w ponad 3 tys. hektarów dotąd niezagospodarowanych w regionie terenów poprzemysłowych. "My w tym widzimy ogromną szansę. Nikt nie tylko w Polsce, ale i Europie nie ma tak dobrze skomunikowanych, przygotowanych pod względem infrastruktury terenów, jak woj. śląskie" - ocenił przypominając, że takie nagromadzenie potencjalnie dostępnych terenów inwestycyjnych sprzyja skracaniu łańcuchów dostaw.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje tereny w woj. śląskim i sześciu powiatach woj. opolskiego. Działa tam blisko 500 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i stworzyły ok. 85 tys. miejsc pracy. KSSE wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz sto kilkadziesiąt decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.

W 2020 r. KSSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 5 mld zł. To rekordowy wynik w ponad 20-letniej historii strefy. Rok wcześniej pozyskano 53 nowe inwestycje warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Dzięki nowym projektom pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a 6,4 tys. istniejących już miejsc pracy będzie utrzymanych. Ponad 80 proc. pozyskanych w zeszłym roku przez KSSE projektów, o łącznej wartości ponad 3,6 mld zł, zrealizują polskie firmy, tworząc 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymując 2,6 tys. istniejących.

