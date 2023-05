Od początku roku ponad 1 mld zł nowych inwestycji w KSSE

Od początku roku do końca kwietnia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała nowe inwestycje o wartości ponad 1 mld zł - poinformował we wtorek prezes Strefy Janusz Michałek. Ocenił, że w całym 2023 r. ubiegłoroczny wynik - 78 decyzji o wsparciu i 2,3 mld zł inwestycji - będzie przekroczony.

"Uwzględniając dwa kolejne przygotowywane obecnie projekty, o łącznej wartości ok. 1 mld zł, zbliżamy się już do wyniku osiągniętego w ubiegłym roku. Myślę, że pobijemy ubiegły rok zarówno jeśli chodzi o ilość wydanych decyzji o wparciu inwestycji, jak i pod względem ich wartości" - powiedział PAP prezes.

Zastrzegł, że nie może jeszcze zdradzić szczegółów dotyczących planowanych projektów. W ocenie prezesa Michałka wyniki Katowickiej SSE należy ocenić jako bardzo dobre w warunkach niestabilnej sytuacji geopolitycznej, wysokich cen energii oraz inflacji. Jak zaznaczył, wśród nowych inwestorów są zarówno duże firmy, jak i małe i średnie firmy polskie, którym Strefa stwarza sprzyjające warunki działania.

Prezes KSSE poinformował, że przygotowywane są także kolejne projekty w 300-hektarowym Jaworznickim Obszarze Gospodarczym (JOG), gdzie wiodącą inwestycją ma być Izera - fabryka polskich samochodów elektrycznych.

"Dla Izery jest zarezerwowane ok. 100 hektarów, zatem mamy jeszcze do wykorzystania ok. 200 hektarów. Obecnie pracujemy nad dwoma innymi projektami - niezwiązanymi z Izerą i spoza branży automotive - które chcą się ulokować w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym" - powiedział Janusz Michałek, zapowiadając bliższe informacje na ten temat w czerwcu.

Prezes KSSE ujawnił, że trwają także prace zmierzające do tego, aby fabryka Izery w Jaworznie była samowystarczalna energetycznie. "Myślimy o kogeneracji, ale też o SMR-ach (mały reaktor modułowy, Small Modular Reactor - PAP); potencjalnie rozważamy możliwość zbudowania SMR-u również w Jaworznie" - powiedział.

Przypomniał, że zgodnie ze specustaw, w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym mają działać firmy innowacyjne, związane z wysokimi technologiami, głównie - jak Izera - z dziedziny elektromobilności.

"Jeżeli wyjdą nam projekty, o których obecnie rozmawiamy, skorzysta na tym zarówno miasto Jaworzno i woj. śląskie, jak i cała Polska" - podsumował prezes KSSE.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy powstał na gruncie obowiązującej specustawy, a jego część ma zająć inwestycja firmy ElectroMobility Poland, jako producent projektowanego polskiego samochodu elektrycznego Izera. Teraz JOG to ponad 300 ha głównie poprzemysłowych gruntów w rejonie ul. Wojska Polskiego w Jaworznie, w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 i bocznicy kolejowej; fabryka Izery miałaby zająć ok. 120 hektarów.

Z początkiem lipca ub. roku doszło do wymiany gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi a samorządem Jaworzna, dzięki czemu miasto stało się właścicielem terenu wchodzącego dziś w skład JOG. Wcześniej, w listopadzie 2021 r., KSSE podpisała list intencyjny z miastem ws. współpracy przy planowaniu i realizacji JOG w ramach KSSE - w tym wykonania niezbędnej infrastruktury.

W ubiegłym roku zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał 78 decyzji o wsparciu nowych projektów wartych w sumie prawie 2,3 mld zł. Powstają co najmniej 1152 nowe miejsca pracy, a ponad 9 tys. istniejących będzie utrzymanych. W poprzednim, 2021 roku, Strefa wydała rekordowe 102 decyzje o wsparciu inwestycji wartych 5,35 mld zł. Ubiegłoroczny spadek liczby nowych projektów KSSE tłumaczy m.in. efektem pandemii i sytuacji geopolitycznej, spowodowanej wojną w Ukrainie, a także niestabilności związanej z wysokimi cenami energii i surowców.

