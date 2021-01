Od północy 680 wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0

Po uruchomieniu naboru wniosków w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR, od północy wpłynęło 680 wniosków o subwencję - poinformował w rozmowie z Programem 3 Polskiego Radia wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Jak dodał, pieniędzy z Tarczy PFR 2.0 wystarczy dla wszystkich potrzebujących wsparcia przedsiębiorców. To kwota ok. 13 mld złotych.

Wiceprezes PFR przypomniał, że Tarcza 2.0 jest programem wsparcia selektywnego i jest przeznaczona przede wszystkim dla tych firm, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii i nakładanych w związku z nią, restrykcyjnych obostrzeń. Odnosząc się do zarzutów o to, że program wsparcia działa wybiórczo i nie realizuje zapotrzebowania pomocowego wielu branż polskiej gospodarki, Marczuk odparł, iż "nie jest tak, że jesteśmy głusi na argumenty ze strony przedsiębiorców. Ostateczne decyzje podejmuje Rada Ministrów, ale w początkowej fazie prac nad Tarczą 2.0 mowa była o 30 kodach PKD (przypisanych do branż mogących wnioskować o wsparcie - PAP), ostatecznie na dziś jest ich 45. Już teraz rozmawiamy o kolejnych kodach" - wyjaśnił.

Przypomniał, że środki finansowe, które są dystrybuowane w ramach wsparcia z Tarczy 2.0 "to są pieniądze nas wszystkich i powinny być wydawane z głową". Zauważył również, że skala pomocy udzielonej ze wsparcia PFR była w czasie pandemii bardzo duża, gdyż "jeśli chodzi o pierwszą Tarczę z wiosny (2020 r. - PAP), to była ona finansową bazooką na kwotę 61 mld zł. Dla porównania Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie nas wszystkich Polaków, od malucha po osoby najbardziej doświadczone życiowo, rocznie wydaje 100 mld zł" - powiedział rozmówca Trójki.

"Całość wsparcia dla przedsiębiorców na dziś to astronomiczna kwota 180 mld zł, więc zarzucanie państwu polskiemu że nie stanęło na wysokości zadania, nie trzyma się tego, co mówią liczby i fakty. W ramach Tarczy 2.0 pomoc jest ukierunkowana, to jest 45 kodów PKD, od turystyki przez hotelarstwo po florystów, targi, restauratorów, gastronomię" - tłumaczył Marczuk.

Jak podkreślił, wsparcie z Tarczy 2.0 jest "co do zasady bezzwrotne" w sytuacji mikroprzedsiębiorców, którzy przeżyją cały ten rok i utrzymają zatrudnienie. Dla małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 240 osób środki również są bezzwrotne, jeśli ich firmy przetrwają, a oni sami w późniejszym okresie tego roku rozliczą się z pieniędzy pobranych w ramach wsparcia.

Od północy z czwartku na piątek mikro, małe i średnie firmy z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, mogą składać przez internet wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 PFR. W programie uczestniczy 17 banków komercyjnych, większość banków spółdzielczych. Wnioski mają być - podobnie jak wiosną - rozpatrywane w ciągu maksymalnie 24 godzin, a środki na konta firm mają trafiać w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

Przygotowana przez rząd i PFR w obliczu drugiej fali pandemii Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Dotyczy to firm działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Chodzi m.in. o restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie i te z sektora edukacji.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających od 1 do 9 osób i kolejne 6,5 mld dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Według szacunków PFR z Tarczy Finansowej 2.0 może skorzystać ok. 40-70 tys. firm.

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny, po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków.

W przypadku mikrofirm, spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.



Dla małych i średnich firm spadek obrotów określono na minimum 30 proc. w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Subwencja może wynieść 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane od piątku 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (do tego dnia banki uczestniczące w Programie będą przyjmowały wnioski o subwencje). Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.