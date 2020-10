Od połowy czerwca interweniowano blisko 90 razy wobec pasażerów PKP Intercity bez maseczek

Od połowy czerwca PKP Intercity odnotowało blisko 90 zdarzeń wymagających interwencji policji do pasażerów nierespektujących obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie podróży - poinformował w sobotę przewoźnik. Jak przypomniano, przejazd pociągiem odbywa się w reżimie sanitarnym.

PKP Intercity przypomniało w sobotę, że w komunikacji publicznej, a w tym w pociągach, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Przewoźnik dodał, że w sytuacji wielokrotnego uchylania się od tego obowiązku, na wezwanie drużyny konduktorskiej, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w przepisach, może dojść do interwencji służb porządkowych. "Od połowy czerwca PKP Intercity odnotowało blisko 90 zdarzeń wymagających interwencji policji do pasażerów nierespektujących obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie podróży" - poinformowano.

Przewoźnik przypomniał, że podróż pociągiem cały czas odbywa się w reżimie sanitarnym. Jak zapewniono, skład jest dezynfekowany oraz czyszczony po zakończeniu przejazdu. Od marca do sierpnia 2020 wykonano 139 161 dezynfekcji wagonów i 40 229 lokomotyw/członów sterowniczych EZT (elektrycznych zespołów trakcyjnych). W pociągach został wprowadzony też obowiązek rezerwacji miejsc, a podróżować jednocześnie może nie więcej osób niż 100 proc. liczby miejsc siedzących. Obsługa pociągów wyposażenie są w środki ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej - maseczki i rękawiczki ochronne oraz żele do mycia i dezynfekcji rąk. Ich kontakt z podróżnymi podczas kontroli biletów odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych terminali zbliżeniowych - dodano.

"Do tej pory nie odnotowano przypadku, w którym zakażenie koronawirusem byłoby następstwem podróży pociągami PKP Intercity" - podkreślił przewoźnik.

Spółka zachęca pasażerów, by wybierając jej ofertę, bilety kupować zdalnie np. przez stronę internetową intercity.pl czy aplikację mobilną IC Mobile Navigator. Firma przypomniała, że od 5 sierpnia obowiązuje zmiana w regulaminie, która m.in. skróciła czasy na zakup, zwrot i wymianę biletów z systemu e-IC. Dotychczas obowiązujące 15 min na zakup i zwrot oraz 30 min na wymianę biletu zostały skrócone do 5 min przed odjazdem pociągu (z wyjątkiem sprzedaży niektórych biletów w komunikacji międzynarodowej - wagony sypialne i z miejscami do leżenia; a także zwrotów biletów w komunikacji międzynarodowej).

Dodano, że ukończono również prace nad udostępnieniem rezerwacji miejscówek do biletów okresowych w aplikacjach IC Mobile Navigator i SkyCash na przejazdy w pociągach TLK oraz IC. Zmiana ta - również dostępna od 5 sierpnia br. - jest ułatwieniem przygotowanym szczególnie dla pasażerów korzystających z biletów odcinkowych, a więc dla tych, którzy nie zawsze mają możliwość wcześniejszego precyzyjnego wybrania połączenia.

Dodatkowo na pokładach pociągów i w kasach biletowych przewoźnik wprowadził możliwość płatności zbliżeniowo kartą do 100 zł bez konieczności weryfikacji PIN.

PKP Intercity wskazało ponadto, że zmienił się również algorytm przydzielania miejsc w pociągach, tak by podróżni byli rozmieszczani w miarę równomiernie we wszystkich wagonach.