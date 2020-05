Od poniedziałku Koleje Dolnośląskie przywrócą kolejne połączenia

Kolejne pociągi Kolei Dolnośląskich powrócą od poniedziałku do rozkładów jazdy w regionie. Na trasy zostanie przywróconych 31 pociągów, które będą kursować głównie w dni robocze.

W przesłanym PAP komunikacie rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak podkreślił, że decyzja o reaktywowaniu kolejnej puli połączeń to element szerszego planu przywracania pełnego, kolejowego rozkładu jazdy w regionie. Jak dodał, spółka pracuje nad nim w porozumieniu z samorządem województwa.

"W ostatnich dniach dostrzegamy stale rosnące zainteresowanie naszymi połączeniami, co przekłada się na stopniowo coraz większą frekwencję pasażerów. Reagujemy elastycznie, indywidualnie analizując każde połączenie" - powiedział rzecznik.

Uruchomienie dodatkowych pociągów od 11 maja to drugi etap odmrażania rozkładu jazdy przez Koleje Dolnośląskie. Poprzednia zmiana, wprowadzona 1 maja przywróciła kursowanie 18 połączeń, głównie w weekendowych rozkładach jazdy. Nowa korekta obejmie w sumie 31 połączeń, kursujących codziennie oraz w dni robocze.

Jak podano w komunikacie, zwiększy się liczba kursów pomiędzy głównymi miastami regionu a Wrocławiem. Na trasy wyjadą pociągi łączące stolicę województwa z Wałbrzychem, Świebodzicami, Kłodzkiem, Szklarską Porębą, Bolesławcem, Lubinem, Legnicą, Jelczem Laskowicami, Trzebnicą, Bielawą i Lubaniem Śląskim.

Dodatkowo do rozkładu jazdy powrócą połączenia regionalne na trasach z Legnicy (odjazd 4:44) do Lubina, z Lubina (odjazd 18:35) do Legnicy, z Żar (odjazd 7:46) do Legnicy oraz z Legnicy (odjazd 9:46) do Żar.

Spółka poinformowała, że w pozostałych przypadkach nadal obowiązują zmiany rozkładu jazdy wprowadzone 20 marca oraz 19 kwietnia. Aktualny rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej przewoźnika.