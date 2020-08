Od soboty 1 sierpnia można aktywować bon turystyczny

Przygotowaliśmy ok. 4 mln cyfrowych bonów, które będą mogły pobierać osoby uprawnione do korzystania z bonu turystycznego - powiedziała prezes ZUS Gertruda Uścińska. Bon turystyczny można aktywować od soboty 1 sierpnia. Na platformie PUE ZUS mogą to zrobić rodzice dzieci do 18. roku życia.

Prezes ZUS wyjaśniła, że bony te mają formę kodów.

Każdy rodzic czy opiekun dziecka do 18. roku życia, jeżeli ma profil zaufany, już w sobotę taki bon będzie mógł pobrać i zapłacić nim za usługi turystyczne w uprawnionych do tego obiektach.

Zaznaczyła, że docelowo ma być 6,5 miliona kodów, a pozostałe są w tracie "produkcji".

"Realizacja bonu turystycznego odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, założenie profilu na Platformie jest proste i zajmuje zaledwie kilka minut" - powiedziała Uścińska. Wskazała, że można to zrobić m.in. przy pomocy profilu zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Dodała też, że liczba osób, które rejestrują się na PUE ZUS, z dnia na dzień bardzo szybko rośnie.

Uścińska podkreśliła, że przygotowanie i realizacja programu Polski Bon Turystycznego to ogromny postęp technologiczny. "Cały proces aplikacji załatwiany jest całkowicie elektroniczne, nie potrzeba żadnych papierowych wniosków, żadnych wizyt w urzędzie" - wskazała.

ZUS zorganizował specjalną infolinię dotyczącą bonu turystycznego - pod numerem 22 11 22 111, która działa przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Pytania drogą mailową można natomiast kierować na adres: bon@zus.pl.

Świadczenie w formie bonu turystycznego - zgodnie z ustawą - będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego zapłacą pomiotowi turystycznemu. Kiedy zapłacą bonem, otrzymają potwierdzenie tej płatności SMS-em.

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej.