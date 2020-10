Od soboty lecący z Polski do Grecji będą musieli okazać negatywny test na COVID-19

Od 3 października pasażerowie lecący z Polski do Grecji będą musieli okazać negatywny wynik testu molekularnego (PCR) dla COVID-19, wykonany nie później niż 72 godz. przed przylotem do Grecji - poinformowała w czwartek na Facebooku Ambasada Grecji w Polsce.

O nowych wymogach informowało również Lotnisko Chopina w Warszawie.

Jak czytamy na profilu ambasady, testy na koronawirusa mogą zostać wykonane nawet kilka godzin przed wylotem, pod warunkiem, że pasażer będzie miał przy sobie wynik. Ambasada podkreśliła, że testy wykonane wcześniej niż 72 godz. przed wylotem, nie będą ważne.

Ambasada dodała, że nowe obostrzenia dotyczą również obywateli greckich, stałych mieszkańców Grecji i osób podróżujących z istotnych powodów zawodowych. Podróżni powinni zostać poddani badaniu laboratoryjnemu RT-PCR z użyciem wymazu z jamy ustno-gardłowej lub nosogardłowego - dodano.

Ambasada zastrzegła, że "tylko osoby, które posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR, zostaną wpuszczone na teren kraju (Grecji - PAP) przez władze graniczne".

Jak wyjaśniono, zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej. Dzieci poniżej 10 roku życia nie podlegają obowiązkowi wykonywania testu PCR.

Ambasada dodała, że laboratoriami wykonującymi badania RT-PCR powinny być: krajowe laboratoria referencyjne; krajowe laboratoria zdrowia publicznego lub prywatne laboratoria, które są akredytowane przez odpowiednie krajowe organy akredytacyjne (niekoniecznie specjalnie dla COVID-19). "Certyfikaty, które nie spełniają powyższych kryteriów nie będą akceptowane. Fałszowanie zaświadczenia karane jest przez prawo greckie" - zaznaczono.

Na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid?fbclid=IwAR05UfbfY9vz_muo1BNEPQtqXahIfv9CTmkuES2ZxQzOXpJ2v8Tw3oujZzo znajduje się lista laboratoriów wykonujących testy w kierunku COVID-19.

Ambasada przypomniała, że podróżujący do Grecji w dalszym ciągu są zobowiązani do wypełnienia formularza PLF i mogą zostać poddani losowym testom po przybyciu na granicę grecką.

Z informacji na profilu ambasady na Facebooku wynika również, że podobne zasady co do negatywnych testów na koronawirusa dotyczą także lotów z: Bułgarii, Rumunii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malty, Belgii, Hiszpanii, Albanii, Macedonii Północnej, Węgier oraz Czech do Grecji. W przypadku lotów z Bułgarii, Rumunii, ZEA, Malty, Belgii, Hiszpanii, Albanii, Macedonii Północnej i Węgier zasady obowiązują od 16 września do 12 października br. W przypadku Czech obowiązują one od 28 września.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił w czwartek na konferencji prasowej, że w Polsce mamy do czynienia z eskalacją pandemii. W najbliższym czasie należy spodziewać się nawet powyżej 2 tys. nowych przypadków koronawirusa dziennie - powiedział.

Dane resortu z czwartku mówią o 1967 nowych przypadkach zakażenia - to największy dobowy wzrost zakażeń od początku epidemii. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń to 93 481 osób, z których 2543 zmarły.