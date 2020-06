Od soboty usługi gastronomiczne wracają do Pendolino PKP Intercity

Od soboty do wszystkich pociągów kategorii Express InterCity Premium (EIP), obsługiwanych składami Pendolino wracają usługi gastronomiczne - poinformowała w piątek spółka PKP Intercity. Zjeść będzie można przy zachowaniu specjalnych zasad ostrożności.

Jak podało Intercity, od soboty w Pendolino znów będzie dostępna dla pasażerów przestrzeń gastronomiczna. Posiłek będzie też można zamówić do zajmowanego miejsca u obsługi lub za pomocą aplikacji mWARS.

Przewoźnik zaznaczył, że w trosce o bezpieczeństwo i komfort podróżnych w strefie gastronomicznej zostają wprowadzone specjalne zasady sanitarne.

Dostępnych będzie 50 proc. miejsc, a pasażerów będzie obowiązywać, podobnie jak w całym pociągu, obowiązek zasłaniania ust i nosa. Maseczkę będzie można zdjąć po zajęciu miejsca przy zdezynfekowanym stoliku. Podróżni będą także zobowiązani do zdezynfekowania rąk przed wejściem do strefy gastronomicznej oraz do zachowywania bezpiecznego dystansu.

Według PKP Intercity, usługa gastronomiczna będzie także stopniowo przywracana w pozostałych kategoriach pociągów przewoźnika: Express InterCity (EIC i EC), InterCity (IC) i Twoich Liniach Kolejowych (TLK).