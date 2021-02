Od soboty zamknięte hotele i galerie w Warmińsko-Mazurskim; w pozostałych województwach bez zmian

Od soboty rząd przywraca obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim, zamknięte będą m.in. hotele, galerie handlowe. W pozostałych województwach, do 14 marca zostają przedłużone obostrzenia sanitarne, czynne są hotele i galerie, a restauracje mogą wydawać posiłki tylko na wynos.

"W województwie warmińsko-mazurskim sytuacja epidemiczna jest szczególnie trudna, dlatego od 27 lutego zaostrzamy zasady bezpieczeństwa w tym regionie" - czytamy na rządowej stronie www.gov.pl poświęconej aktualnym zasadom i ograniczeniom w związku z koronawirusem. Oznacza to, że od soboty zamknięte zostaną m.in. hotele, galerie handlowe - z wyjątkiem znajdujących się w nich m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii.

W pozostałych województwach przedłużono do 14 marca br. dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. Jak czytamy, od 1 marca do 14 marca hotele nadal będą dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50 proc. dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości). Nadal pozostają zamknięte restauracje hotelowe.

Nadal obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej gastronomii - możliwe jest oferowanie posiłków na wynos oraz w dowozie.

Zamknięte wciąż pozostaną aquaparki i siłownie.

Od 12 lutego br. do 28 lutego br. rząd dopuścił w ścisłym reżimie sanitarnym działalność hoteli, ale ich obłożenie nie może przekraczać 50 proc. Restauracje hotelowe mogą dostarczać posiłki tylko dla gości do pokoi. Ponadto działać mogą także sauny, salony masażu, łaźnie tureckie, parowe, solaria i salony odchudzające.