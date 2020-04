Od środy rusza sprzedaż maseczek w sklepach Żabka

Żabka wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne sprzedawane bez zysku, w cenie ok. 1,6 zł za sztukę – poinformowała w komunikacie sieć. Dodatkowo firma przekaże nieodpłatnie pół miliona maseczek medycznych do szpitali.

Jak podano w komunikacie, od 15 kwietnia br. ok. 8 milionów jednorazowych maseczek ochronnych będzie dostępnych do nabycia w ponad 6 tys. sklepach Żabka. Maseczki będą sprzedawane w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet. Do 16 kwietnia br. maseczki pojawią się we wszystkich sklepach w całej Polsce. Sieć zapowiada, że kolejna transza pojawi się w przyszłym tygodniu.

W ostatnich dniach została zrealizowana dystrybucja maseczek ochronnych dla pracowników i rozpoczęło się przygotowanie 500 tysięcy maseczek medycznych do nieodpłatnego przekazania szpitalom. Jednak największym wyzwaniem, które Żabka postanowiła podjąć, było zapewnienie możliwości nabycia, przez jak największą grupę klientów, maseczek w jak najniższej cenie. W efekcie podjęto decyzję o rezygnacji z zysku, zarówno po stronie sieci, jak i franczyzobiorców - czytamy.

"W naszym przekonaniu każdy powinien mieć możliwość nabycia maseczki ochronnej w jak najniższej cenie. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o dystrybucji maseczek bez zysku, w cenie która odzwierciedla koszty zakupu i transportu" - powiedział prezes firmy Żabka Polska Tomasz Suchański. Dodał, że do spółki dołączyli franczyzobiorcy, akceptując rezygnację z marży również po ich stronie. "Wiemy, że nie zaspokoimy całego popytu, ale przygotowujemy już kolejne dostawy, by każdy mógł chronić siebie i swoich najbliższych" - wskazał.

Żabka podała, że maseczki są przeznaczone dla osób dorosłych i są zgodne z normą EN149. Stanowią wyrób niemedyczny przeznaczony do ochrony osobistej, jako wsparcie bezpieczeństwa. "Aby zapobiec potencjalnym spekulacjom wywołanym najniższą ceną na rynku, sieć zwróciła się do franczyzobiorców o szczególną uwagę przy sprzedaży maseczek i wprowadziła zasadę limitu jednej paczki z maseczkami dla każdego klienta" - czytamy w komunikacie.

Z kolei w sklepach sieci Carrefour pojawiły się dodatkowe rozwiązania, które mają "ułatwić klientom dokonywanie bezpiecznych zakupów".

Sieć wprowadziła do swojej oferty e-grocery usługę Zamów i odbierz (click&collect) dla internetowych zakupów spożywczych. "Obok dostawy do domu, wysyłki kurierskiej gotowych paczek i odbioru w punktach Drive (Warszawa) klienci mogą teraz korzystać również z osobistego odbioru zamówionych przez internet zakupów spożywczych w hipermarketach i supermarketach Carrefour w całej Polsce" - podano.

Wprowadzono, też opcję zamówienia gotowych koszyków zakupowych z dostawą kurierską dostępną w całej Polsce, a w sklepach stacjonarnych sieć uruchomiła "Zakupy na telefon", umożliwiającą klientom telefoniczne lub emailowe złożenie zamówienia w konkretnym sklepie i jego odbiór w Punkcie Obsługi Klienta.

Carrefour rozszerza też usługę Scan&Go czyli możliwość samodzielnego skanowania przez klientów produktów za pomocą smartfonów, z opcją płatności, m.in. kartą lub mobilnie - czytamy.