Od wiosny loty z Łodzi do Kijowa i Lwowa

Port Lotniczy im. Reymonta w Łodzi pod koniec marca uruchomi połączenia z Kijowem, a w kwietniu ze Lwowem. Loty będzie obsługiwać ukraińska tania linia lotnicza SkyUp - podał w piątek Grzegorz Gawlik z biura rzecznika prasowego prezydent Łodzi.

SkyUp jest - według danych podanych przez urząd miasta Łodzi - najdynamiczniej rozwijającą się linią lotniczą na Ukrainie. Przewoźnik zadebiutuje na łódzkim lotnisku 29 marca.

"Od tego roku SkyUp rozpoczyna ofensywę na rynku europejskim" - przekazał Gawlik "Od końca marca otwiera 60 tras do 21 krajów, w tym do Polski" - zaznaczył. "Ważnym elementem nowej siatki połączeń będzie Port Lotniczy im. Reymonta w Łodzi, z którego przewoźnik otworzy dwa kierunki. Od marca można będzie polecieć do Kijowa, a od kwietnia do Lwowa" - dodał.

Władze Łodzi uważają, że połączenia do Lwowa i Kijowa to bardzo dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców miasta i województwa, jak i dla pracujących w rejonie obywateli Ukrainy.

"W aglomeracji łódzkiej mieszka i pracuje ponad 150 tys. obywateli tego kraju" - przypomina wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska. "Będą mogli oni teraz swobodnie, a co najważniejsze szybko, dostać się do swojego kraju, żeby odwiedzić rodziny" - podkreśliła. "W samej tylko Łodzi wydano kilkadziesiąt tysięcy pozwoleń na pracę dla Ukraińców" - przypomniała.

Najtańsze bilety do Lwowa będzie można kupić za 17 euro, a do Kijowa za 22 euro, czyli odpowiednio ok. 80 zł i 100 zł w jedną stronę z dziewięciokilogramowym bagażem podręcznym.

Loty do Kijowa rozpoczną się 29 marca. Najpierw będą realizowane dwa razy w tygodniu, a od końca kwietnia cztery razy. Od 30 kwietnia można będzie polecieć z Łodzi do Lwowa.