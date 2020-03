Od wtorku zmiana struktury ministerstwa rolnictwa

Od 17 marca obowiązuje nowa struktura organizacyjna ministerstwa rolnictwa. Utworzone zostały nowe departamenty, których zadania będą ściślej powiązane z wyzwaniami, przed jakimi stoi polskie rolnictwo - poinformował PAP minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Struktura organizacyjna ministerstwa nie była zmieniana od 15 lat. Stała się ona archaiczna w stosunku do nowych wyzwań. Zachodzące wokół nas zmiany: klimatu, w funkcjonowaniu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, nowa perspektywa finansowa na najbliższe siedem lat, wymagają dostosowania również w zakresie kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi" - powiedział minister.

"Jednym z wyzwań stojących przed nami są widoczne gołym okiem zmiany klimatu, a co za tym idzie również zmiany w środowisku naturalnym. Produkcja roślinna, rolnictwo precyzyjne, dobór odpowiednich roślin do właściwych gleb i ich wzajemny wpływ na stosunki wodne to tylko jeden z przykładów" - tłumaczył Ardanowski.

Nowo utworzony Departament Klimatu i Środowiska będzie realizował zadania dotyczące zagadnień ochrony środowiska na obszarach wiejskich, hodowli roślin i nasiennictwa, nawożenia i oceny jego wpływu na środowisko, ochrony zasobów genowych, gospodarowania zasobami wodnymi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, biogospodarki, wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa, rejestracji środków ochrony roślin, a także cyfryzacji - wyjaśnił.

Jak mówił minister, rozszerzona zostanie działalność Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, który będzie realizował zadania dotyczące przetwórstwa rolno-spożywczego, regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz rynków ziemniaków, napojów spirytusowych, aromatyzowanych produktów sektora wina, fermentowanych napojów winiarskich i piwa.

Ponadto do zadań Departamentu należeć będą sprawy związane ze spółdzielczością rolniczą, grupami producentów rolnych i ich związkami, organizacjami producentów i ich zrzeszeń oraz organizacjami międzybranżowymi. W jego kompetencjach znajdzie się też statystyka rolna i rolnicza informacja rynkowa.

Nowy Departament Spraw Ziemskich będzie nadzorował gospodarkę ziemią w Polsce, a także wykonywał zadania w zakresie wspierania przemian struktury agrarnej i rewindykacji nieruchomości rolnych. Do kompetencji Departamentu należeć będą również kwestie dotyczące ochrony gruntów rolnych, w tym przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, planowania przestrzennego, geodezji rolnej, klasyfikacji gruntów, technicznych środków produkcji dla rolnictwa, kształtowania infrastruktury technicznej wsi.

Ponadto Departament będzie się zajmował zestawianiem potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majątkowe oraz kontrolą ich wykorzystania, a także nadzorem nad Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa nie objętym zakresem działania innych departamentów - powiedział minister.

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz 15 Departamentów: Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej; Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Budżetu i Finansów; Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej; Klimatu i Środowiska; Komunikacji i Promocji; Oświaty i Polityki Społecznej Wsi; Płatności Obszarowych; Polityki Międzynarodowej; Prawny; Przetwórstwa i Rynków Rolnych; Spraw Ziemskich; Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji; Wsparcia Rolników; Wspólnej Polityki Rolnej.

Ponadto w nowej strukturze resortu znalazły się 4 Biura: Administracyjne; Dyrektora Generalnego; Kontroli oraz Biuro Ministra.