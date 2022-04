Od wybuchu wojny Rumunia odebrała 80 tys. ton zbóż z Ukrainy

Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie do wtorku do Rumunii dotarło ponad 80 tys. ton ukraińskich zbóż, które kierowane są do innych państw świata - poinformowały władze w Bukareszcie.

Z szacunków Państwowego Przedsiębiorstwa ds. Zarządzania Portami Morskimi Rumunii (CNAPM) wynika, że z powodu zablokowania wskutek działań wojennych portów morskich na Ukrainie do rumuńskich magazynów i portów dotarło ponad 80 tys. ton ukraińskich zbóż.

Jak podała rumuńska agencja Agerpres, cytująca statystyki władz w Bukareszcie, transporty zbóż z Ukrainy do Rumunii kierowane są koleją wzdłuż granicy obu tych państw oraz przez małe porty na Dunaju.

"Przesył kolejnych 80 tys. ton ukraińskich zbóż został zatwierdzony, a ładunki te są już w drodze do Konstancy" - powiedział szef CNAPM Florin Goidea, wskazując, że właśnie dzięki temu obiektowi prowadzony jest obecnie eksport ukraińskich zbóż na cały świat.

Dodał, że port w Konstancy nad Morzem Czarnym ma "możliwości obsługi dodatkowego eksportu zboża" z Ukrainy.

Łączna pojemność magazynowa portu w Konstancy wynosi około 2 mln ton. W 2021 r. poprzez ten rumuński port wyeksportowano towary o łącznej masie 24 mln ton.

W kwietniu rumuński minister transportu i infrastruktury Sorin Grindeanu ogłosił, że w najbliższym czasie zmodernizowana zostanie linia szerokotorowej kolei typu radzieckiego z Mołdawii, która usprawni transport zbóż z Ukrainy do Rumunii.

