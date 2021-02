Odbicie w gospodarce szacowane na drugą połowę roku

W pierwszym kwartale tego roku PKB skurczy się o około 2 proc. rok do roku - ocenił Jakub Rybacki, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) odnosząc się do piątkowych danych GUS. Dodał, że widać pierwsze sygnały "odbijania inwestycji".

Koniec roku przyniósł ponowny regres wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, które spadły o 3,2 proc. r/r. Największe osłabienie widoczne było w przypadku wydatków na usługi hotelowe i gastronomię.

Polska gospodarka dalej notować będzie spadek aktywności w pierwszym kwartale 2021 roku. PKB skurczy się o około 2 proc. r/r. Struktura konsumpcji powinna ulec niewielkim zmianom - prognozują analitycy.

Wraz z postępem szczepień oraz spodziewanym zwiększeniem podaży szczepionek, restrykcje epidemiczne będę rozluźnianie i wzrost PKB odbije, choć jego siła przesuwa się na drugą połowę 2021.

Jak podał w piątek GUS, PKB w IV kwartale 2020 r. spadł o 2,8 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 1,5 proc. rdr w III kwartale. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szacunkiem flash GUS. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w IV kwartale spadły o 10,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna spadła o 3,2 proc., zaś popyt krajowy spadł o 3,4 proc. rdr.

W pierwszym kwartale czeka nas spadek aktywności gospodarczej

"Koniec roku przyniósł ponowny regres wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, które spadły o 3,2 proc. r/r. Największe osłabienie widoczne było w przypadku wydatków na usługi hotelowe i gastronomię. Przedsiębiorstwa z tego sektora zanotowały spadki obrotów rzędu 70 proc. - skala osłabienia jest tylko nieco mniejsza niż na wiosnę" - wskazał analityk PIE. Dodał, że słabsze wyniki widoczne były także w przypadku sprzedaży towarów. Wartość dodana w handlu detalicznym zmalała o 4,5 proc. r/r. "To słaby wynik biorąc pod uwagę mniejsze osłabienie w danych miesięcznych" - ocenił Rybacki.

Zaznaczył, że wciąż są dwucyfrowe spadki nakładów inwestycyjnych (-10,9 proc. r/r). "Koniec roku przyniósł lekką poprawę aktywności w sektorze budowalnym. Pomimo to utrzymał się zastój w przypadku nakładów przedsiębiorstw na maszyny i sprzęt. Taka tendencja widoczna jest jednak w całej Unii Europejskiej. Wynik ratowała wyższa aktywność sektora przemysłowego. Skutkowała ona dodatnią kontrybucją eksport netto i odbudową zapasów, które łącznie podniosły wskaźnik o 1pp" - poinformował.

Jego zdaniem polska gospodarka dalej notować będzie spadek aktywności w pierwszym kwartale 2021 roku. "Prognozujemy, że PKB skurczy się o około 2 proc. r/r. Struktura konsumpcji powinna ulec niewielkim zmianom. Obserwujemy jednak pierwsze sygnały odbijania inwestycji - rejestracje samochodów dostawczych oraz TIR od października systematycznie są wyższe względem ubiegłego roku" - wskazał.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

W przyszłym roku wzrost PKB o 4,5 proc.

Na razie podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w całym 2021 roku na poziomie 4,5 proc. rok do roku - poinformował analityk ING Rafał Benecki, odnosząc się do piątkowych danych GUS.

Rafał Benecki w komentarzu do danych GUS zaznaczył, że po oczyszczeniu z sezonowości spadek PKB sięgnął 0,7 proc. kwartał do kwartału. Dodał, że pogłębił się spadek inwestycji, a spożycie prywatne spadło o 3,2 proc. rok do roku wobec 0,4 proc. wzrostu w trzecim kwartale 2020 r.