Odbudowa gospodarki pod presją. Polska w lepszym położeniu

W nową normalność świat wejdzie ze sporymi długami, które zaciągnął na walkę z pandemią. Jak sobie z tym poradzić? - Polska jest w o wiele korzystniejszej sytuacji niż Europa Zachodnia, bo w kryzys weszła z niskim długiem publicznym i prywatnym, co przy naszym potencjale wzrostowym pozwoli nam zdecydowanie szybciej wychodzić z kryzysu - mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Tak naprawdę kluczowe znaczenie będzie teraz miała odbudowa inwestycji, które zawsze są najmniej przewidywalną częścią cyklu gospodarczego. Wiele zależeć będzie od nastrojów wśród przedsiębiorców, ich gotowości do powrotu do inwestowania, a największe znaczenie będzie miał powrót inwestycji publicznych, które zwiększą poziom zaufania firm do sytuacji na rynku.- Jeśli spojrzymy na dane dotyczące polskiego handlu zagranicznego, to możemy powiedzieć, że dla polskich eksporterów pandemia już jest przeszłością. Dynamika i wielkość eksportu powróciły do poziomów sprzed pandemii, w niektórych krajach firmy wręcz intensyfikują działania.Szczególnie interesująco wyglądają dane dotyczące niemieckiego importu, w którym udział polskich firm w ostatnim czasie szybko rośnie. Jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków, ale może to oznaczać, że polskie firmy wykorzystały swoją konkurencyjność i elastyczność, by zyskać przewagę nad innymi na tym rynku. Dla nich kryzys będzie szansą.Jednak tu mówimy o krótkookresowych skutkach, ważniejsza będzie odpowiedź na pytanie o te długookresowe, które dziś ciężko przewidzieć. One będą się ujawniać i oddziaływać na firmy jeszcze przez wiele lat.- Już widać, że jest. Wystarczy spojrzeć na to, co działo się z kursami akcji, w momencie gdy jedna z firm farmaceutycznych ogłosiła gotowość do produkcji szczepionki o wysokiej skuteczności.Nic dziwnego, że inwestorzy, a także przedsiębiorcy przywiązują do niej tak dużą wagę. Jeśli szczepionka będzie skuteczna i dostępna masowo, to pozwoli na powrót do normalności. Pytanie tylko, jakiej normalności, bo tak naprawdę w tej chwili nie jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć, jakie będą długookresowe skutki pandemii. Wiele branż długo jeszcze będzie pogrążonych w kryzysie, wiele naszych aktywności ulegnie zmianie na stałe. Jednak szczepionka na pewno pozwoli na powrót do normalności, ale nowej.- Największe znaczenie ma to, jak radzimy sobie z długiem. Jeśli jesteśmy w stanie go obsługiwać, to jest on bezpieczny. Dzisiaj pomagają niskie stopy procentowe, które obniżają koszt obsługi zadłużenia i ich utrzymanie pozwoli nam stopniowo wychodzić na prostą.Oczywiście nie wiemy, jak długo banki centralne będą utrzymywać taką luźną politykę monetarną, ale to z pewnością jest recepta na wyjście z zadłużenia.Warto przy tym podkreślić, że Polska i ogólnie region Europy Centralnej jest w o wiele korzystniejszej sytuacji niż na przykład Europa Zachodnia, bo w kryzys weszła z niskim długiem publicznym i prywatnym. Suma tych dwóch długów w stosunku do PKB w Polsce jest na naprawdę niskim poziomie, co przy naszym potencjale wzrostowym pozwoli nam zdecydowanie szybciej wychodzić z kryzysu.