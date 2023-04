Odbudowuje się rynek kredytów mieszkaniowych

Biura ekspertów finansowych i deweloperów przestały świecić pustkami. Z danych firmy Credipass wynika, że średnia zdolność kredytowa w ciągu trzech miesięcy wzrosła o niemal 20 proc. - podaje w piątek "Puls Biznesu".

Powołując się na wyniki najnowszego raportu Credipass, gazeta donosi, że marzec 2023 r. był pierwszym od dłuższego czasu miesiącem, w którym doszło do znacznego wzrostu zainteresowania kredytami. Jak wyjaśnia w rozmowie z "Pulsem Biznesu" ekspert firmy Credipass Andrzej Łukaszewski, przełożyło się to na większą liczbę wniosków i udzielonych kredytów.

"Wzrosła jednocześnie średnia kwota przyznanego finansowania, najmocniej w stolicy - z 372 tys. zł w IV kw. 2022 r. do aż 450 tys. zł w I kw. 2023 r. Możliwość zastosowania przez banki niższego bufora bezpieczeństwa przy wyliczaniu zdolności kredytowej spowodowała, że zwiększyły się możliwości nabywcze potencjalnych kredytobiorców. Jak tłumaczą eksperci Credipass, średnia zdolność kredytowa wzrosła w I kw. 2023 r. o około 19 proc. względem IV kw. 2022 r." - czytamy.

"Niektórym kupującym otworzyło to nowe możliwości transakcyjne. Częściowe odblokowanie rynku kredytów hipotecznych na pewno wpłynie na zwiększenie liczby transakcji, a co za tym idzie - zmniejszenie liczby ofert nieruchomości na rynku" - powiedział cytowany przez "PB" Łukaszewski.

Jak podano, z wyliczeń firmy Credipass wynika, że prawie połowa kredytów udzielonych w Warszawie dotyczyła kwot do 400 tys. zł. "Wydaje się, że nie jest to wiele, mając na uwadze stołeczne ceny nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że kredyt bywa często uzupełnieniem zgromadzonego kapitału własnego, a nie podstawowym źródłem finansowania zakupu" - mówi gazecie Andrzej Łukaszewski. "Zwraca jednocześnie uwagę, że w porównaniu do IV kw. 2022 r. wzrósł też odsetek kredytów na kwotę ponad 800 tys. zł. Jeszcze w IV kw. wynosił on 5 proc., podczas gdy teraz jest to 8 proc." - wskazał dziennik.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl