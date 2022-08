Odczyty inflacji z Niemiec i Hiszpanii podsycają obawy o ceny w Polsce

Inflacja konsumencka w Niemczech powróciła w sierpniu do maksymalnych poziomów, a w Hiszpanii wciąż utrzymuje dwucyfrowe wartości. Szybko rosnące ceny w Europie nie napawają optymizmem przed odczytem inflacji w Polsce.

W środę (31 sierpnia) Główny Urząd Statystyczny przedstawi szacunek inflacji w sierpniu. Po odczycie za lipiec w wysokości 15,6 proc. rok do roku, prognozy na sierpień nie są szczególnie optymistyczne - konsensus rynkowy zakłada, że wzrost cen konsumpcyjnych w sierpniu wyniósł 15,5 proc. rok do roku.

Obawy o wartość wskaźnika inflacji mogą podsycać odczyty z Niemiec i Hiszpanii. W Niemczech w sierpniu ceny wzrosły średnio o 7,9 proc. - to więcej niż prognoza (7,8 proc.), a także wyższa wartość niż odczyt lipcowy, który sugerował spowolnienie wzrostu cen (7,5 proc.).

Ekonomiści Banku Pekao zwracają uwagę, że w Niemczech do wzrostów powrócił wskaźnik inflacji bazowej, który nie uwzględnia najbardziej zmiennych składowych wskaźnika ogólnego, m.in. cen energii oraz żywności.

Inflacja w Niemczech okazała się w zasadzie zbieżna z prognozami (HICP w konsensusie, krajowa oczko wyżej). Chyba najważniejsza informacja dotyczy inflacji bazowej, która po krótkiej przerwie (zasługa niemieckiej wersji Tarczy Antyinflacyjnej) wróciła do wzrostów. pic.twitter.com/1r6NXCB9XT — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) August 30, 2022

W Hiszpanii inflacja co prawda okazała się niższa od lipcowej (10,4 proc. vs. 10,8 proc.), ale - jak wskazują ekonomiści mBanku - poza paliwami, mającymi największy wpływ, wciąż drożeją wszystkie pozostałe grupy produktowe, co jest czynnikiem negatywnym.

🇪🇸 Spadek inflacji w Hiszpanii: 10,8% -> 10,4%. Strona urzędu statystycznego na moment padła z wrażenia. Gdy już się naprawiła, to pokazała, że to przez ceny paliw. Cała reszta całkiem żwawo rośnie. Inflacja bazowa 6,1% -> 6,4%. pic.twitter.com/J4UZ5BjaOM — mBank Research (@mbank_research) August 30, 2022

