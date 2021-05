Odliczanie do EEC Online. Udział potwierdzili kolejni uczestnicy

Od EEC Online dzieli nas już tylko kilka dni. W dniach 24-25 maja 2021 r odbędzie się internetowy kongres gospodarczy – impreza podczas której przedstawiciele rządu, samorządów, świata biznesu i nauki będą dyskutować jak po pandemii gospodarka ma wrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu, a jednocześnie stawić wyzwanie globalnym megatrendom. Swój udział potwierdzają kolejni prelegenci.

Dyskusje o najbliższej i tej nieco dalszej przyszłości w kontekście transformacji energetycznej i wyzwaniach, jakie stanowią dla tradycyjnych branż , rozwoju OZE i sposobach ich finansowania uświetnią m.in. Adam Hirny, dyrektor biura ds. zrównoważonego rozwoju BNP Paribas, Olga Malinkiewicz, założycielka Saule Technologies, Marek Niedużak, wiceminister rozwoju pracy i technologii, Patrycja Pendrakowska, prezes Instytutu Boyma, Tomasz Ślęzak, członek zarządu Arcelor Mittal, prezes UN Global Compact Network, Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.Majowa internetowa wersja Kongresu stanowi niejako rozgrzewkę (chociaż bardzo solidną), przed zaplanowanym na wrzesień Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (EEC), największej imprezie biznesowej w tej części Europy. Odbędzie się on stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz jednocześnie zdalnie - od 20 do 22 września 2021 r.Sprawdzona, ukształtowana przez kilkunastoletnie doświadczenie formuła organizacyjna Europejskiego Kongresu Gospodarczego to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem znamienitych gości - europejskich polityków, przedstawicieli gospodarczych resortów polskiego rządu, a przede wszystkim - międzynarodowego grona inwestorów i przedsiębiorców reprezentujących wiele różnych sektorów gospodarki.