Odmrażanie gospodarki dopiero jesienią. Tak twierdzi ponad jedna czwarta przedsiębiorców

Od poniedziałku 20 kwietnia rozpoczął się proces odmrażania polskiej gospodarki. Pierwszy z czterech etapów uwalniania oceniany jest przez przedsiębiorców raczej negatywnie. Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej (CMSG) opublikowało właśnie raport o sytuacji ekonomicznej w czasach koronawirusa. Gorzki raport, który zwiastuje, że najgorsze dla biznesu dopiero przed nami.

Z tarczą, ale i na tarczy

Przed nami największa fala zwolnień





- Lepiej przygotowane na takie sytuacje są duże firmy. Wśród nich jedna trzecia wskazuje, że ma bufor płynności na dłużej niż pół roku – wylicza główny ekonomista Pracodawców RP.Wyniki badania przedsiębiorców pokazują, że ponad 69 proc. z nich wskazuje na niejasność przepisów w zakresie instrumentów pomocowych - tarcza antykryzysowa jest zbyt skomplikowana.56 proc firm wskazuje też na nadmiar biurokracji, a 42 proc. na brak wsparcia ze strony urzędników.- Najlepiej przedsiębiorcy oceniają rozwiązania takiej jak umorzenia płacenia składek ZUS i do NFZ. Tutaj aż 80 proc. respondentów wskazało, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Kolejnym pozytywnym rozwiązaniem są dopłaty do wynagrodzeń. Aczkolwiek tutaj nie ma już takiego dużego poparcia jak w przypadku umorzeń składek – mówi Sławomir DudekNajczęściej wskazywaną przyczyną złej sytuacji firm jest spadek popytu. Dopiero na drugim miejscu jest zamknięcie gospodarki. Na trzecim - zatory płatnicze.Oczekiwany średni spadek zatrudnienia w maju to 18,5 proc. r/r, a dla przychodów to ok. 56 proc.Jak wynika z ankiety opracowanej przez CMSG, są też pozytywne zmiany, które w ostatnich tygodniach wpłynęły na funkcjonowanie wielu firm.