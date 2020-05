Odmrażanie gospodarki poprawiło sytuację przedsiębiorstw

Między 11 a 17 maja sprzedaż przedsiębiorstw, w porównaniu z zeszłym rokiem, spadła o 33 proc. - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Zdaniem ekspertów odmrażanie gospodarki poprawiło sytuację, bo w najgorszym momencie kryzysu spowodowanego COVID spadki wynosiły ok. 50 proc.

Otwarcie centrów handlowych i hoteli dało sygnał zarówno przedsiębiorcom jak i konsumentom do zwiększenia aktywności również w innych obszarach gospodarki.

Sprzedaż firm w pierwszym tygodniu odmrażania gospodarki zmniejszyła się o 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, a w drugim spadek ograniczył się do 33 proc.

Najgorzej w okresie kwarantanny wyglądał przedostatni tydzień kwietnia oraz przełom kwietnia i maja, wówczas sprzedaż przedsiębiorstw szacowana liczbą raportów pobieranych z BIG InfoMonitor obniżyła się o 46 i 47 proc.

BIG InfoMonitor wyjaśnił, że szacuje dynamikę gospodarczą poprzez liczbę raportów sprawdzających wiarygodność płatniczą potencjalnych klientów w porównaniu ze statystykami sprzed roku. Wielu sprzedających, przed podpisaniem umowy, zagląda do rejestru dłużników i sprawdza, czy klient - przedsiębiorca lub osoba fizyczna - nie ma niespłaconych długów.

Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor zwrócił uwagę, że "blokada gospodarki nieco odpuściła". "W ramach kolejnego etapu rozmrażania gospodarki, wracają do pracy restauracje, kawiarnie i salony urody, to również powinno stanowić pozytywny impuls do podtrzymania ograniczenia spadku sprzedaży, który był efektem zarówno ograniczonej podaży, jak i popytu" - ocenił. Dodał, że nie liczy jednak na radykalną poprawę, bo wiele przedsiębiorstw "wychodzi z kwarantanny w kiepskiej kondycji i nie będą one już działać na taką skalę jak wcześniej", a konsumenci - po tym jak czterem osobom na dziesięć - pandemia pogorszyła sytuację finansową, zapowiadają oszczędniejsze gospodarowanie pieniędzmi.

Z badań zrealizowanych pod koniec kwietnia dla BIG InfoMonitor przez Maison&Partners wynika, że co trzeci Polak z powodu koronawirusa stracił część dochodów, a co dwudziesty został pozbawiony ich źródła. Pandemia zmniejszyła zarobki głównie osób między 25. a 34. rokiem życia oraz 45-54 latków. Całkowicie możliwości zarabiania pozbawiła w największym stopniu najmłodsze pokolenie, 18-24 latków.

Zapytania sprawdzające wiarygodność płatniczą składają do BIG InfoMonitor m.in. operatorzy telewizji kablowej, dostawcy internetu, firmy telekomunikacyjne, leasingowe, faktoringowe, pożyczkowe, banki, franczyzodawcy oraz przedsiębiorstwa z różnych branż weryfikujące swoich partnerów biznesowych.

W zeszłym roku przedsiębiorcy sprawdzili w rejestrze BIG InfoMonitor wiarygodność płatniczą blisko 7,5 mln osób i prawie 1,6 mln firm, co oznacza, że zapytali o niemal co piątego pełnoletniego Polaka i o ponad połowę działających na rynku przedsiębiorstw.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.