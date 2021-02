Odpisy zmniejszyły zysk Pekao o połowę

Skonsolidowany zysk netto Pekao w czwartym kwartale 2020 r. wyniósł 185 mln zł, a w całym minionym roku zamknął się kwotą 1,102 mld zł wobec 2,165 mld zł rok wcześniej - poinformował w czwartek bank w komunikacie prasowy.

Największy wpływ na dynamikę zysku miało ostrożnościowe podejście w zakresie odpisów kredytowych związane z COVID-19 w kwocie 830 mln zł brutto oraz na ryzyko związane z portfelem we frankach w kwocie 319 mln zł.

Po wyłączeniu powyższych zdarzeń o charakterze jednorazowym, dynamika zysku netto w całym 2020 roku wyniosła -3,3 proc w ujęciu rok do roku - poinformował Pekao.

Bank poinformował, że pomimo pandemii zwiększył swoją sumę bilansową. Na koniec ubiegłego roku wyniosła ona 233 mld zł - o 15 proc. więcej niż rok wcześniej.

"Ubiegły rok był egzaminem na odporność dla całej gospodarki, sektora bankowego i Banku Pekao. W wyjątkowo trudnych warunkach pandemii postawiliśmy na przyspieszenie w zakresie efektywności i rozwoju cyfrowego, adresując w pełni i jako nieliczni w sektorze kluczowe ryzyka systemowe. Uważam, że pozytywnie zdaliśmy trudny egzamin minionego roku. W 2021 rok wchodzimy z mocnym bilansem oraz dużym apetytem na przyspieszenie wzrostu i wykorzystanie potencjału jaki zbudowaliśmy w zeszłym roku" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

"Możliwe będą spory prawne dotyczące walutowych umów kredytowych w CHF, jednakże klienci będą z nich korzystać w znacznie mniejszym stopniu niż w wariancie bazowym, gdyż większość z nich (około 75-80 proc.) będzie korzystać z opcji ugód z Bankiem bazując na rozwiązaniach dyskutowanych w sektorze bankowym, zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego" - napisał bank w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.



Bank przekazał, że w scenariuszu ugód skutki finansowe dla Banku są równe sumie różnic pomiędzy aktualnym saldem walutowego kredytu hipotecznego w CHF a saldem hipotetycznego kredytu w PLN, opartego o stawkę WIBOR powiększoną o marżę kredytu udzielonego w tym samym czasie i na ten sam okres co kredyt w CHF i spłacanego przez kredytobiorcę zgodnie ze spłatami wykonanymi na kredycie w CHF.

350-400 mln zł strat z ugód ws. kredytów we frankach

"Przy obecnych parametrach rynkowych i zakładając, że wszyscy kredytobiorcy, dla których konwersja kredytu na PLN zgodnie z propozycją Przewodniczącego KNF byłaby korzystna, zawarliby odpowiednią ugodę z Bankiem, strata Banku z tego tytułu wyniosłaby 350-400 milionów złotych" - czytamy.



Jak podało Pekao, w przypadku negatywnej dla banków uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w pełnym składzie i w związku z tą uchwałą niekorzystnego orzecznictwa i sądów powszechnych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych w CHF, "liczba możliwych pozwów będzie w przyszłości blisko 3-krotnie większa niż zakładana w scenariuszu bazowym, przy jednoczesnym większym prawdopodobieństwie zarówno w odniesieniu do niekorzystnych wyroków sądowych co do zasady (wzrost do poziomu 95 proc.), jak i ich rozstrzygnięć w postaci stwierdzenia nieważności całej umowy walutowego kredytu hipotecznego w CHF (95 proc. rozstrzygnięć)".