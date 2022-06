Odprawa online dla kierowców odbierających paliwa w dwóch bazach paliw PERN

Kierowcy odbierający paliwo z baz PERN w Koluszkach i Rejowcu mogą już dokonywać odpraw poprzez mobilną aplikację eKiosk - poinformowała w środę spółka. Według PERN odprawy online to skuteczny sposób pozwalający oszczędzić czas i zwiększyć efektywność operacji.

Aplikacja eKiosk, jak zaznaczył PERN, umożliwia kierowcy m.in. wgląd w przygotowane dla niego dyspozycje, podgląd aktualnej sytuacji w bazach paliw czy rezerwację godziny załadunku i przygotowanie biletu wjazdowego.

"Kierowcy odbierający paliwo z baz PERN w Koluszkach i Rejowcu mogą już dokonywać odpraw poprzez mobilną aplikację dostępną na ich komórkach. To skuteczny sposób, który pozwala oszczędzić czas i zwiększyć efektywność operacji" - przekazano w środowym komunikacie spółki. PERN podał jednocześnie, że "z sukcesem zakończył się prowadzony w ostatnich miesiącach pilotaż tego rozwiązania" i obecnie spółka pracuje nad jego udostępnieniem także w innych lokalizacjach.

Jak podkreślił kierownik działu obsługi klienta PERN Tomasz Domański, kilkunastu kierowców - najpierw w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu, a ostatnio również w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach - otrzymało dostęp do aplikacji i zrealizowało już pierwszych 100 transportów z pominięciem rejestracji w stacjonarnych kioskach multimedialnych.

"Kierowcy dokonali rezerwacji godziny odbioru i przygotowali bilety wjazdowe w swoich telefonach, bez wychodzenia z kabiny samochodu. W momencie wywołania ich do wjazdu pod załadunek otrzymali wiadomości SMS i podjechali bezpośrednio do bramy wjazdowej na teren bazy paliw" - wyjaśnił Domański.

PERN zwrócił uwagę, iż eKiosk "to kolejne innowacyjne rozwiązanie na rynku paliw" przygotowane przez spółkę. System, jak zaznaczono w komunikacie, uzupełnił zestaw narzędzi dostępnych dla kontrahentów realizujących odbiory w bazach paliw PERN, czyli Portal dla Przewoźników oraz awizacje odbiorów na konkretną godzinę.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftowa do rafinerii PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Spółka posiada również bazy magazynowe surowca i paliw.

