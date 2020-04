Odroczenie 110 mln zł rat pożyczek zakłada projekt rozporządzenia ws. pomocy dla firm wz. z pandemią

Kwota odroczonych rat pożyczek dla firm może sięgać 110 mln zł, a umorzonych odsetek 19 mln zł - zakłada projekt rozporządzenia ministra klimatu ws. pomocy publicznej dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w związku z epidemią COVID-19.

Chodzi o pomoc dla mikro, małych, średnich i dużych firm mającą zapewnić im płynność finansową, którą przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w związku z epidemią COVID-19.

Jak podkreślono w projekcie opublikowanym w czwartek przez Rządowe Centrum Legislacyjne (RCL), epidemia COVID-19 powoduje liczne negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach. "Skutki odczuwane są w szczególności w zakresie płynności finansowej" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR). Zaznaczono, że wiele przedsiębiorstw już ograniczyło lub zawiesiło działalność gospodarczą; planowane są redukcje zatrudnienia, narastają zatory płatnicze.

Autorzy regulacji podkreślili, że firmy m.in. napotykają na problemy w spłacie pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a projektowane rozporządzenie tworzy podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej dopuszczonej przez KE.

"Pomoc może być udzielona w formie korzyści wynikających z częściowych umorzeń lub zmian warunków spłaty oprocentowanych pożyczek, w tym odsetek od pożyczek" - wskazano w OSR. Dodano, że przewiduje się udzielanie pomocy publicznej mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom, w związku z zapewnieniem płynności finansowej tych przedsiębiorstw.

Kwota odroczonych rat pożyczek może sięgać 110 mln zł, a umorzonych odsetek 19 mln zł - podano. Oszacowano, że zmiany warunków umów pożyczek mogą objąć ok. 100 podmiotów. Pomoc może być skierowana do przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii. Ma być udzielana w szczególności w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW; nie później niż do 31 grudnia 2020 r. - wskazano.