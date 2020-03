Odroczenie ZUS, postojowe, konta czasu pracy - pomoc dla firm lada chwila

Na specustawę firmy czekają od tygodnia. Znane są już pierwsze konkrety: odroczenie składek ZUS, szybsze postojowe, konta czasu pracy.

W związku z epidemią koronawirusa w weekend pracowało kilka sztabów kryzysowych, także w organizacjach przedsiębiorców. Szukano rozwiązań osłonowych, które maksymalnie ograniczą negatywne skutki przestojów w pracy i porwanych łańcuchów logistyczno-płatniczych.

Pracodawcy przesłali swoje propozycje do Ministerstwa Rozwoju, które koordynowało prace nad rządowym projektem stosownej ustawy.

Specjalną ustawę mającą pomóc przedsiębiorcom premier Mateusz Morawiecki miał ogłosić we wtorek. Ostatecznie odwołano jednak posiedzenie Rady Ministrów z powodu tego, że minister środowiska Michał Woś jest zakażony wirusem. Zrezygnowano też ze zwoływania prezydenckiej Rady Gabinetowej, w czasie której Andrzej Duda miał rozmawiać z rządem o pakiecie pomocowym.

Według informacji "Gazety Wyborczej", pakiet ma być ogłoszony w środę. "Cały czas jest jeszcze dopinany. Ostatnie poprawki wprowadzono do niego po poniedziałkowej wideokonferencji Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami przedsiębiorców i organizacji pracodawców" - pisze środowa "GW".

Gazeta podaje, że w pakiecie znajdzie się przede wszystkim ochrona miejsc pracy. "Nastąpi nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Wszystko po to, aby pracownicy mogli dostawać pensję w czasie postojowego" - informuje "GW".

"Po zmianie nie trzeba będzie udowadniać półrocznego okresu kryzysu. "Jeśli zakład będzie objęty kwarantanną, bo któryś z pracowników zachorował, od razu cała firma będzie mogła przejść na postojowe" - mówi rozmówca "GW".

"GW" informuje również, że w pakiecie ratunkowym mają się znaleźć ulgi i zwolnienia ze składek ZUS, możliwość stosowania tzw. indywidualnych kont pracy oraz specjalna pomoc zasiłkowa dla osób na umowach-zleceniach, czy dla samozatrudnionych oraz wydłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT oraz PIT.

Przedsiębiorcy liczą straty. Branża turystyczna i hotelarska niemal zamarły. W ostatnich dniach na skutek zakazu handlu ucierpiała również gastronomia. Zakaz otwierania sklepów w galeriach handlowych mocno pokiereszował branżę odzieżową. Inne branże już odczuwają skutki epidemii - czy to za sprawą kłopotów z pracownikami, którzy muszą zostać w domu, by opiekować się dziećmi w związku z tym, że szkoły zostały zamknięte, czy to na skutek zakłócenia łańcuchów dostaw.

Apele przedsiębiorców o pomoc ze strony państwa stają się coraz powszechniejsze.

Czy słusznie? Z jednej strony można powiedzieć, że prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem, z drugiej jednak mamy do czynienia z zupełnie wyjątkową sytuacją. I na ten drugi aspekt wskazują właśnie ekonomiści i przedsiębiorcy.



- Oczywiście, że rząd powinien udzielić wsparcia biznesowi, bo bardzo duża część zaburzeń, jaka pojawiła się w gospodarce, nie jest skutkiem samej epidemii, a interwencji państwa - zakazu handlu, utrudnień w podróżowaniu. Natura tej interwencji jest taka, że odcina przedsiębiorców od zamówień i klientów - powiedział WNP.pl Maciej Bukowski, szef think tanku WiseEuropa.