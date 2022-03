Odwołane loty w związku ze strajkami pracowników lotnisk w Niemczech

W Niemczech odwołano we wtorek wiele lotów w związku ze strajkiem pracowników obsługi lotnisk m.in. we Frankfurcie, Monachium, Hamburgu i Stuttgarcie - podała we wtorek agencja AP.

Jak podała AP, wskutek strajku zorganizowanego przez związek zawodowy ver.di odwołano wiele lotów z lotniska we Frankfurcie, największego w Niemczech. Od drugiej w nocy pracownicy kontroli cargo i kontroli pasażerów wstrzymali się od pracy. Przez kontrolę bezpieczeństwa przepuszczano tylko pasażerów, którzy przesiadali się na tym lotnisku. Według operatora lotniska - Fraportu, odwołano 130 z 818 lotów zaplanowanych na wtorek.

Strajkowali także pracownicy lotnisk w Hamburgu, Stuttgarcie i Karlsruhe/Baden-Baden. Z kolei w Monachium, które jest drugim co do wielkości lotniskiem w Niemczech, strajki trwają od poniedziałkowego popołudnia.

W poniedziałek jednodniowe strajki przeprowadzono m.in. w Berlinie, Duesseldorfie i Hanowerze, gdzie także odwołano wiele lotów.

W ocenie AP strajki to element sporu o podwyżki między związkiem zawodowym ver.di i związkiem firm zrzeszających pracowników ochrony lotnisk. Związkowcy domagają się nowego porozumienia, w ramach którego m.in. 25 tys. pracowników ochrony otrzymałoby podwyżkę o co najmniej euro za godzinę.

Trzy rundy negocjacji jak na razie nie doprowadziły do porozumienia. Strony mają się spotkać na dalsze rozmowy w Berlinie jeszcze w tym tygodniu.

