Odwrót inwestorów od spółek Leszka Czarneckiego

Getin Holding i Idea Bank zakończyły ostatnią sesję w tygodniu na GPW dwucyfrowymi spadkami, spory zjazd zaliczył również Getin Noble Bank. To efekt prasowych doniesień o możliwym aresztowaniu większościowego właściciela tych spółek, byłego miliardera Leszka Czarneckiego.

Tygodnie czarnej passy

Także tuż po wyborach do Idea Banku dotarła decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakładających na bank kary o łącznej wysokości 17 mln zł, bank będzie musiał także wypłacić rekompensaty klientom. To sprawa sprzed kilku lat, kiedy bank oferował swoim klientom ryzykowne instrumenty finansowe (z czego skądinąd Idea Bank słynął).21 sierpnia 2020 r. Rzecznik Finansowy złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew w imieniu klienta Idea Bank. Zdaniem rzecznika, został on pokrzywdzony stosowaniem przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych, wprowadzających w błąd, oraz zakazanej praktyki missellingu (proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom) w trakcie proponowania nabycia i oferowania obligacji korporacyjnych spółki GetBack.Niemal w tym samym czasie fiskus uznał, że Idea Bank zaniżył przed laty należny podatek o ponad 150 mln zł. Tydzień wcześniej Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest kuratorem banku, nie zgodził się na sprzedaż udziałów w spółce zależnej Idea Money, a 24 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego uderzyła w samo serce grupy Czarneckiego - Getin Holding - wszczynając postępowanie administracyjne "w związku z podejrzeniem/możliwością niedochowania po dniu 21 kwietnia 2018 r. zobowiązania (…) w związku z zamiarem bezpośredniego objęcia akcji Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie, dotyczącego zobowiązania do utrzymania na satysfakcjonującym i stabilnym poziomie wskaźnika płynności, pozycji kapitałowej oraz wskaźnika wypłacalności banku".W piątek Idea Bank poinformował o kolejnym braku zgody kuratora - Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - na transakcję. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniósł do sądu sprzeciw do uchwał zarządu i RN Idea Banku dotyczących sprzedaży akcji Idea Money oraz zmiany warunków emisji posiadanych przez bank obligacji wyemitowanych przez Idea Expert - poinformował Idea Bank w komunikacie.Idea Bank podał, że w związku z powyższym warunek zawieszający określony w zawartej 3 września 2020 roku umowie sprzedaży akcji IM nie ziścił się i nie doszło do przeniesienia akcji na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing i ich wydania tytułem sprzedaży.Idea Bank jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego, który bezpośrednio posiada 9,71 proc. akcji banku, ale kontrolowany przez niego Getin Holding ma 55,04 proc. akcji, a Getin Noble Bank ma 9,86 proc. akcji Idea Banku.