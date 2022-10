Odzież i budownictwo dały pokaz siły na giełdzie w Warszawie

Indeks WIG20 pozostaje w konsolidacji i dopiero przełamanie oporu na poziomie 1450 pkt. da nadzieję na rozpoczęcie średnioterminowej korekty wzrostowej - ocenił Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP. W najbliższym czasie inwestorzy powinni obserwować zachowanie indeksów w USA.

WIG20 zakończył ostatnią sesję wzrostem o 1,53 proc. do 1.433 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,91 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,70 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 1,29 proc.

Liderami wzrostów w WIG20 były Grupa Kęty (+6,7 proc.) i Orange Polska (+4,5 proc.).

W ujęciu sektorowym na GPW najmocniej w górę poszły WIG-Budownictwo (+2,9 proc.) i WIG-Odzież (+2,7 proc.), a najsłabiej zakończył sesję indeks WIG-Motoryzacja (-1,2 proc.).

Na giełdzie w Warszawie wciąż nie ma symptomów porządnej korekty wzrostowej

"Już od jakiegoś czasu próbujemy rozpocząć korektę na warszawskiej giełdzie. Na przełomie września i października pojawiło się takie pierwsze minimum, z przełamaniem którego WIG20 miał problemy i od tego czasu tak naprawdę indeks porusza się w ramach konsolidacji, cały czas próbując pokonać opór na poziomie szczytu z początku października. Dopiero przełamanie tego oporu potwierdziłoby kontynuację ruchu w górę i rozpoczęcie takiej silniejszej, średnioterminowej korekty. Dzisiejsza sesja wnosi trochę nadziei, ale widać, że tej wewnętrznej siły nie jest u nas zbyt dużo. Lokalnie widać u nas siłę na bankach, spółki energetyczno-paliwowe trochę na dzisiejszej sesji wyhamowały spadki, ale jakichś konkretnych sygnałów korekcyjnego odbicia brak" - powiedział Przemysław Smoliński z BM PKO BP.

"Jeżeli WIG20 zamknie się powyżej 1450 pkt. to możemy mieć zasłużoną nadzieję na rozpoczęcie silniejszej korekty, nawet o 200 pkt., bo gdzieś w okolice 1600-1650 pkt. spokojnie indeks mógłby wtedy zwyżkować" - dodał.

Jego zdaniem w najbliższym czasie inwestorzy powinni obserwować zachowanie indeksów w USA, szczególnie S&P500.

"Inwestorzy cały czas patrzą na to, co dzieje się na giełdach amerykańskich i tutaj karty rozdaje S&P500. Jeśli ten indeks kontynuowałby wzrosty i zdołałby pokonać opór na poziomie lokalnego szczytu z początku października, to mielibyśmy wyraźny sygnał kupna i sygnał rozpoczęcia średnioterminowej korekty na rynku amerykańskim. To na pewno pociągnęłoby w górę większość zagranicznych rynków, w tym GPW" - powiedział analityk BM PKO BP.

Odzież i budownictwo znalazły się na wyraźnym plusie, ale giełdę w dół ciągnie motoryzacja

WIG20 zakończył poniedziałkową (24 października) sesję wzrostem o 1,53 proc. do 1.433 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,91 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,70 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 1,29 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW najmocniej w górę poszły WIG-Budownictwo (+2,9 proc.) i WIG-Odzież (+2,7 proc.), a najsłabiej zakończył sesję indeks WIG-Motoryzacja (-1,2 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 761 mln zł, z czego 621 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były w poniedziałek PKN Orlen i CD Projekt (po ok. 78 mln zł).

Jedynymi spółkami na minusie w WIG20 były Allegro i PGNiG

Liderami wzrostów w WIG20 były Grupa Kęty (+6,7 proc.) i Orange Polska (+4,5 proc.).

Wyraźnie, bo o 3,7 proc., wzrósł kurs Pepco, a o 3,5 proc. Cyfrowego Polsatu.

O 3,3 proc. zyskały notowania JSW oraz LPP, dla którego Raiffeisen Bank International wydał rekomendację "kupuj", ustalając cenę docelową na poziomie 11 000 zł.

O 2,9 proc. poszły w górę notowania Dino Polska, a o 2 proc. kursy CD Projektu i CCC, które poinformowało, że akcjonariusz - spółka Ultro - chce zwołać na 17 listopada NWZ, podczas którego głosowana byłaby uchwała emisji łącznie do 14 mln akcji serii L i serii M z ceną emisyjną 36,11 zł za sztukę. Poprzedni projekt przewidywał emisję do 14 mln akcji imiennych serii L z ceną emisyjną 35,16 zł za sztukę. Emisja w trybie subskrypcji prywatnej miała być skierowana wyłącznie do spółki Ultro, należącej do Dariusza Miłka, głównego akcjonariusza CCC.

Również 2 proc. zyskały akcje mBanku. Pozostałe banki zanotowały mniejsze wzrosty - Pekao poszło w górę o 1,5 proc., PKO BP o 1,1 proc., a Santander BP o 0,5 proc.

Na 0,2-proc. plusie sesję zakończył KGHM. Grupa podała w trakcie sesji, że sprzedaż miedzi wyniosła we wrześniu 2022 roku 61,5 tys. ton i była niższa rdr o 7 proc. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 59,5 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 7 proc. Jak podano, we wrześniu zmniejszenie poziomu sprzedaży było spowodowane przede wszystkim niższą sprzedażą miedzi pochodzącej z zagranicznych aktywów grupy.

Jedynymi spółkami na minusie w WIG20 było Allegro (-0,03 proc.) i PGNiG (-0,24 proc.).

W mWIG40 najsilniej wzrósł STS Holding (+9,6 proc.), ale w gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku znalazły się także Asbis (+6,2 proc.), Handlowy (+5,3 proc.) i Budimex (+5,2 proc.).

O 5,9 proc. wzrósł kurs Millennium. Przed sesją bank podał, iż strata netto grupy w III kw. 2022 roku wyniosła 1.000,9 mln zł podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 311,3 mln zł. Wynik banku okazał zgodny z oczekiwaniami - konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 981,8 mln zł.

O 3,4 proc. wzrósł kurs Eurocashu, a o 4,7 proc. XTB, dla którego analitycy Trigon DM, w raporcie z 24 października podnieśli cenę docelową akcji o 19 proc. do 31,8 zł i nadal zalecają ich kupno.

Najsłabiej w mWIG40 zakończyły sesję Datawalk (-6,5 proc.), Develia (-3,2 proc.) i Benefit Systems (-3 proc.).

O ponad 2 proc. spadły ponadto notowania Bumechu, Dom Development i Famuru.

W sWIG80 najmocniej wzrósł ZE PAK (+11,5 proc.), ale w gronie liderów wzrostów znalazły się także walory Pekabeksu (+5,4 proc.), Ferro (+4,4 proc.), Captor Therapeutics (+4,3 proc.) i Unimotu (+4,3 proc.).

O ok. 3,9 proc. poszedł w górę Playway, a o 3,8 proc. Biomed Lublin. Ponad 3 proc. zyskały ponadto Photon, BOŚ i Kogeneracja.

Najsilniejszą przeceną w segmencie małych spółek dotknięte zostały Sunex (-6,8 proc.) i Lubawa (-3,2 proc.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl