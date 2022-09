Odzysk złota ze starych telefonów i laptopów. Pierwszy taki zakład na świecie

Brytyjska Mennica Królewska, produkująca monety, ma wkrótce poddawać recyklingowi wyrzucone telefony, laptopy i inną elektronikę. Celem jest odzysk złota i innych surowców.

Po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej w 2023 roku zakład w południowej Walii o powierzchni 3500 m2 ma tygodniowo przetwarzać do 90 ton płytek drukowanych, pozyskiwanych z Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii rocznie wyrzuca się ponad 300 000 ton urządzeń elektrycznych, a kolejne 527 milionów sztuk pozostaje nieużywanych.

Mennica Royal Mint odzyskuje ponad 99 procent złota.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nazywany elektrośmieciami, to jeden z najszybciej narastających strumieni odpadów w Wielkiej Brytanii i na świecie. Mimo to mniej niż 20 proc. jego objętości obecnie poddaje się recyklingowi.

W Wielkiej Brytanii rocznie wyrzuca się ponad 300 000 ton urządzeń elektrycznych, a kolejne 527 milionów sztuk pozostaje nieużywanych. Oznacza to, że co roku można by pozyskać z niepotrzebnej elektroniki nawet 95 ton metali szlachetnych — w tym złota, srebra i palladu — co stanowiłoby równowartość 857 milionów funtów.

Odzyskiwanie 99 proc. złota

Technologia obróbki chemicznej pozwala mennicy Royal Mint odzyskiwać ponad 99 procent złota i innych materiałów z odpadów elektronicznych zawartych w płytkach drukowanych z laptopów i telefonów komórkowych.

Rozwiązania mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu procesów przetwarzania elektrośmieci w Wielkiej Brytanii. W ramach procesu system przenośników transportuje płytki drukowane do reaktora, a powstała tam masa jest następnie rozdzielana, sortowania i filtrowania w celu odzyskania cennych metali.

Projekt budowy zakładu odzysku surowców ze zużytych produktów elektronicznych brytyjska mennica realizuje z Rockwell Automation.

Przyjazny system

- Ogrom wiedzy i możliwości, jakimi dysponuje Rockwell Automation, pozwala nam zagwarantować, że obiekt będzie możliwie najbardziej wydajny, opłacalny i przyjazny dla użytkownika. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować współpracę z królewską mennicą przy tworzeniu nowego źródła wysokiej jakości metali szlachetnych oraz wspieraniu globalnych działań w zakresie redukcji ilości elektroodpadów - wskazuje Phil Hadfield, dyrektor zarządzający Rockwell Automation na Wielką Brytanię.

- Technologia ta umożliwia nam wywarcie realnego wpływu w zakresie jednego z największych współczesnych wyzwań ekologicznych, jednocześnie zabezpieczając naszą przyszłość w roli lidera w dziedzinie zrównoważonych metali szlachetnych wysokiej jakości - oświadczył Sean Millard, dyrektor ds. rozwoju mennicy Royal Mint. - Potencjał tej technologii jest olbrzymi — pozwala zredukować wpływ odpadów elektronicznych na środowisko, oszczędzać cenne zasoby oraz kształtować nowe umiejętności, co przyczynia się do rozwoju gospodarki okrężnej.

