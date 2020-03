OECD: miesiąc zastoju dużej gospodarki to spowolnienie o 2 proc. PKB

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ogłosiła, że każdy miesiąc zastoju dużej gospodarki, spowodowany pandemią koronawirusa oznacza spowolnienie rocznego wzrostu o 2 proc. PKB tego państwa.

- Nasze najnowsze obliczenia wskazują, że zatrzymanie (aktywności gospodarki) przekłada się bezpośrednio na poszczególne sektory odpowiadające maksymalnie za jedną trzecią dużych gospodarek - powiedział sekretarz generalny OECD Angel Gurria zwracając się do przywódców krajów G20.



- Sam sektor turystyczny musi się liczyć ze spadkiem dynamiki rzędu 50 do 70 proc. (w ciągu miesiąca zastoju). Wiele gospodarek wpadnie w recesję - dodał.



Na początku marca OECD ogłosiła, że koryguje w dół prognozy rozwoju światowej gospodarki w związku z negatywnym wpływem epidemii na niektóre sektory, a zwłaszcza na produkcję przemysłową i turystykę.



Światowe PKB w 2020 roku wzrośnie prawdopodobnie o 2,4 proc. a nie - jak przewidywano w listopadzie - o 2,9 proc. - podała OECD, zastrzegła jednak, że gdyby doszło do długotrwałej epidemii, która ogarnęłaby region Azji i Pacyfiku, Europę i Amerykę Północną, to globalny wzrost w tym roku może spowolnić o 1,5 proc.



OECD ostrzegła też przed globalnym spowolnieniem gospodarczym, spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa, a nawet ewentualną recesją.



Organizacja wezwała rządy do "podjęcia szybkich kroków", które mogą zapobiec negatywnym skutkom gospodarczym epidemii.