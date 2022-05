Oferta Strabaga najkorzystniejsza na wykonanie prac na obwodnicy Częstochowy

Oferta Strabaga okazała się najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie ostatnich prac na autostradowej obwodnicy Częstochowy, w ciągu autostrady A1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza powierzyć wykonanie robót tej firmie za 86,9 mln zł.

Autostradową obwodnicę od węzła Częstochowa Południe do węzła Częstochowa Północ otwarto dla ruchu tranzytowego z końcem grudnia 2019 r. Na trasie obowiązuje jeszcze ograniczenie prędkości.

Wcześniej, pod koniec kwietnia 2019 r., GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Salini Polska - po wielokrotnych wezwaniach do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem. Następnie Dyrekcja uruchomiła procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy tzw. prac zabezpieczających - w formule negocjacji bez ogłoszenia.

Pod koniec lipca 2019 r. GDDKiA podpisała umowę na wykonanie tych prac z konsorcjum z udziałem Strabagu i Budimeksu oraz spółki Budpol. Jeszcze w 2019 r. udostępniono kierowcom liczący łącznie blisko 60 km fragment autostrady A1 - między Pyrzowicami (w pobliżu lotniska Katowice) do włączenia w drogę krajową nr 1 na północ od Częstochowy.

Jako pierwszy, w sierpniu 2019 r., otwarto liczący 33 km fragment od Pyrzowic do węzła Częstochowa Południe (stara nazwa węzła: Zawodzie). Przed Bożym Narodzeniem 2019 r. GDDKiA otworzyła też dla tranzytu główną trasę autostrady A1 wokół Częstochowy - o długości ok. 24 km, z dwoma węzłami: Częstochowa Północ i Częstochowa Południe, po zrealizowaniu prac zabezpieczających.

Kierowcy mogą tamtędy omijać Częstochowę. Jednocześnie od 2020 r. trwają, w ramach mniejszych zamówień, wykończenia tej części autostrady.

Teraz GDDKiA zamawia ostatni pakiet tych prac. Jak wynika z informacji Prusaka, obejmą one: roboty wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ, wykonanie dróg serwisowych i technologicznych, w tym zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie, a także zakończenie robót melioracyjnych.

Ponadto wykonane mają zostać: wykończeniowe prace drogowe, mostowe, branżowe i związane z zielenią, przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego (budowa i przebudowa pasów włączeń i wyłączeń oraz sygnalizacji świetlnej, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

W ramach tej umowy zostaną też dobudowane trzecie pasy ruchu o długości prawie 1,8 km. Znajdą się one po wewnętrznych stronach istniejących jezdni na odcinku od ok. 700 m przed wiaduktem autostradowym nad linią kolejową, do rejonu węzła Częstochowa Północ.

W ogłoszonym pod koniec grudnia ub. roku przetargu na te roboty wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą zgłosiła firma Strabag, wyceniając ją na 86,9 mln zł. W przypadku braku odwołań, podpisanie umowy powinno stać się możliwe w czerwcu br. Roboty, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym, niż 9 miesięcy, bez okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca.

Ostatnie prace trwają też na odcinku A1 od granicy woj. łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Północ. Od grudnia ub. roku ruch odbywa się tam pełnym przekrojem obu jezdni (po trzy pasy w każdą stronę). Termin umowny zakończenia inwestycji przypada w przyszłym miesiącu. Według GDDKiA prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a wykonawca deklaruje dotrzymanie terminu.

Katowicki oddział Dyrekcji szacuje, że 23 czerwca br. (czwartek) usunięte zostaną ograniczenia wynikające z kończonych robót, a kierowcy zyskają na terenie woj. śląskiego kolejny, kilkunastokilometrowy odcinek autostrady z maksymalną dopuszczalną prędkością jazdy.

