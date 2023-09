Oferty na 46 lokomotyw dla PKP Intercity można składać do 14 września

Firmy, które chcą wziąć udział w przetargu na dostawę 46 lokomotyw elektrycznych dla PKP Intercity, mogą składać swoje oferty do 14 września - poinformował PAP rzecznik kolejowego przewoźnika Cezary Nowak.

"Termin składania ofert w przetargu na 46 lokomotyw elektrycznych wyznaczony jest na 14 września br. do godz. 12.00" - przekazał PAP rzecznik.

Ogłoszony przez PKP Intercity przetarg dotyczy zakupu 46 nowych lokomotyw elektrycznych, dostosowanych do rozwijania prędkości 160 km/h, które będą obsługiwały połączenia krajowe. Lokomotywy na torach mają się pojawić w 2025 roku.

PKP Intercity systematycznie powiększa park lokomotyw. W październiku 2022 roku przewoźnik podpisał umowę z bydgoską PESĄ na produkcję 16 nowych lokomotyw elektryczno-spalinowych o maksymalnej prędkości 160 km/h w trakcji elektrycznej i 120 km/h w trakcji spalinowej. Wartość kontraktu wynosi 554,6 mln zł brutto.

W marcu 2023 roku została zawarta umowa z firmą NEWAG na zakup 20 lokomotyw elektrycznych typu Gryffin. Natomiast w czerwcu tego roku PKP Intercity skorzystało z prawa opcji i postanowiło rozszerzyć zakup 10 wielosystemowych lokomotyw elektrycznych o kolejne 5 sztuk. Wartość zamówienia z nowosądeckim producentem wzrosła tym samym z 258,6 do blisko 388 mln zł brutto.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchomić około dwa razy więcej pociągów oraz zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie, oferując im jednocześnie wysoki standard podróży. Aby to osiągnąć, spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada zainwestowanie 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Spółka w pierwszej połowie 2023 r. przewiozła prawie 31 mln pasażerów.

