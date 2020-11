Ogłoszono zwycięzców 20. MFF Nowe Horyzonty i 11. American Film Festival (aktualizacja)

"Metamorfoza ptaków" Catariny Vasconcelos otrzymała w niedzielę Grand Prix i nagrodę publiczności 20. MFF Nowe Horyzonty. W konkursach filmów dokumentalnych i Spectrum 11. American Film Festival nagrodzono kolejno "Barbarę Lee. Prawdziwą władzę" Abby Ginzberg i "Surogatkę" Jeremy’ego Hersha.

Podczas gali, zorganizowanej w mediach społecznościowych, twórca Nowych Horyzontów i American Film Festivalu Roman Gutek przyznał, że choć występował na obu imprezach w różnych rolach - także jako DJ - nigdy nie spodziewałby się, że festiwale będą odbywały się razem online, a on będzie prowadził uroczystość zamknięcia z domu. "Ale taką mamy rzeczywistość" - dodał.

Gutek podkreślił, że mimo wszystko organizatorom NH i AFF udało się stworzyć wspólnotę kinomaniaków. "Oczywiście, ona nie była taka sama jak w rzeczywistości w kinach, ale dzięki mediom społecznościowym przede wszystkim mogliśmy się wymieniać informacjami o filmach, dzielić się emocjami, odkryciami, krytykować, wkurzać się na niektóre nasze wybory (...). Żałuję, że przy tej 20. edycji nie udało nam się spotkać, ale na pewno poszerzyliśmy grono osób, które mogły uczestniczyć w festiwalu dzięki temu, że odbywał się online" - powiedział.

W trakcie gali poznaliśmy laureatów głównych konkursów i nagród pozaregulaminowych. Grand Prix 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty otrzymała "Metamorfoza ptaków" Catariny Vasconcelos. Jak podkreśliło jury, to film-esej, "wizualny list miłosny do wszystkich mam", w którym to, co intymne i prywatne, "staje się dzięki sile metafory i aurze baśni czymś osobistym i uniwersalnym". "Za humanistyczno-przyrodniczy traktat o pielęgnowaniu więzi międzyludzkich i więzi łączących człowieka z naturą, przypominający nam, że przenikają się one w sposób organiczny i ponadczasowy, a my, tak jak ptaki, morza i drzewa, jesteśmy jedną z wielu części składowych wszechświata. Za dzieło dające ukojenie i niosące nadzieję, czego wszyscy teraz tak szczególnie potrzebujemy" - głosi uzasadnienie.

Obraz Vasconcelos został doceniony również nagrodą publiczności festiwalu Nowe Horyzonty. Artystka nagrała specjalny klip, w którym wyraziła radość z powodu obu nagród. "To dla mnie nieprawdopodobny zaszczyt tym bardziej, że ten film powstał w wyjątkowo intymnej sferze, a jednak trafił do Polski i do programu festiwalu" - zwróciła uwagę. Vasconcelos przekazała wyrazy wsparcia dla Polek i Polaków, a w szczególności dla społeczności LGBTQI. "W kraju, w którym żyję - czyli w Portugalii - mamy prawo kochać kogokolwiek chcemy. To prawo powinno być prawem powszechnym. Uważam, że to, co dzieje się aktualnie w Polsce, jest oburzające. Jestem przekonana, że kino można robić tylko wtedy, gdy ma się wolność i gdy ma się miłość. Przyjmijcie więc wyrazy mojej miłości" - powiedziała.

Jury konkursu międzynarodowego NH, w którym zasiedli Krzysztof Skonieczny, programerka festiwali i kuratorka Dorota Lech, reżyserka Monika Strzępka, reżyser Greg Zglinski i producentka Klaudia Śmieja-Rostworowska, przyznało także wyróżnienie. Otrzymał je obraz "O niedogodności narodzin" Sandry Wollner, którego bohaterką jest androidka spełniająca ludzkie fantazje. "Film daje wybrzmieć potężnemu głosowi dotąd nie słyszanemu tak wyraźnie w europejskim kinie. Kontrowersyjne dzieło stało się zalążkiem burzliwej dyskusji, której strony połączył podziw dla maestrii reżyserki" - zaznaczyło jury.

Podczas uroczystości ogłoszono też wyłonionych przez publiczność zwycięzców konkursów filmów dokumentalnych i Spectrum 11. American Film Festivalu. W pierwszym z nich najlepszy okazał się portret aktywistki i członkini Partii Demokratycznej "Barbara Lee. Prawdziwa władza" w reżyserii Abby Ginzberg. Z kolei w konkursie Spectrum, poświęconym najnowszym tendencjom i młodym talentom amerykańskiego kina, nagrodzono "Surogatkę" Jeremy'ego Hersha o mieszkance Brooklynu, która postanawia zostać surogatką dla swojego przyjaciela i jego męża.

Tego wieczoru zespół Stowarzyszenia Nowe Horyzonty po raz pierwszy przyznał stypendia w wysokości po 5 tys. zł autorom krótkich metraży z sekcji Shortlista. Pierwszym z nich doceniono Annę Kasińską za "Synchronizację", czyli "film, który jest kobietą, w którym każdy element świata przedstawionego staje się konsekwentnie jej afirmacją". Kolejne stypendium trafiło do twórcy filmu "Noamia" Antonia Galdameza "za imponujący warsztat filmowy i odwagę mówienia o tym, co ukryte i niewygodne".

Przyznawaną po raz trzeci Nagrodę im. Zuzanny Kolskiej dla najmłodszego artysty festiwalu, ufundowaną przez aktorkę Grażynę Błęcką-Kolską i reżysera Jana Jakuba Kolskiego, otrzymała Suzanne Lindon, twórczyni opowieści o pierwszej miłości i dojrzewaniu "Szesnaście mgnień wiosny".

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty to największe w Polsce wydarzenie filmowe. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną imprezę przeniesiono do sieci i połączono z American Film Festival. W kinie odbyło się jedynie kilka symbolicznych pokazów. Oba festiwale rozpoczęły się w czwartek 5 listopada i potrwają do niedzieli. W programie znalazło się łącznie ponad 170 filmów, w tym prawie 140 pełnometrażowych.

Ostatniego dnia publiczność wciąż ma dostęp do wielu tytułów, wśród nich nominowanego do Europejskich Nagród Filmowych "Berlin Alexanderplatz" Burhana Qurbaniego, docenionych w Wenecji Nagrodą Specjalną Jury "Drogich towarzyszy!" Andrieja Konczałowskiego, nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem "Zło nie istnieje" Mohammada Rasoulofa, a także "Tesli" Michaela Almereydy. W niedzielny wieczór można też zobaczyć performance, koncert i polityczny manifest muzyka Davida Byrne'a, lidera Talking Heads "David Byrne: American Utopia" w reż. Spike'a Lee.

