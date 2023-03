Ogromne koszty ratowania szwajcarskiego banku

Proces przejęcia banku Credit Suisse przez Union Bank Suisse potrwa kilka miesięcy i w optymistycznej wersji zakończy się w grudniu 2023 roku. Będzie to operacja bolesna dla pracowników, kosztowna biznesowo oraz obarczona dużą nieufnością ze strony rynków finansowych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przejęcie upadłego Credit Suisse może okazać się bardziej kosztowne niż to wcześniej zakładano.

W ciągu najbliższych tygodni z pracy zostanie zwolnionych kilkadziesiąt tysięcy osób.

Dla szwajcarskiego systemu bankowego to bankructwo oznacza poważne straty wizerunkowe.

O tym jaka kondycja polskiego sektora bankowego będziemy rozmawiać podczas kilku sesji na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w dniach 24-26 kwietnia 2023 toku.

Trudna operacja ratowania szwajcarskiego banku Credit Suisse każdego dnia przynosi nowe wyzwania i wbrew optymistycznym założeniom nie przebiega bezkonfliktowo. Już dziś wiadomo, że bardzo wiele banków, funduszy inwestycyjnych oraz między innymi szwajcarskie fundusze emerytalne poniosły straty przekraczające 16 miliardów franków z tytułu umorzenia obligacji zamiennych.

Podmioty te były posiadaczami niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez Credit Suisse. Bank zaoferował je w celu spełnienia wymogów kapitałowych. Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynków Finansowych (Finma) tymczasem podał w komunikacie, że ze względu na wyjątkową interwencję państwa nastąpiła całkowita amortyzacja wartości nominalnej obligacji, czyli że są one bezwartościowe.

W ciągu jednego dnia obligacje zamienne Credit Suisse stały się bezwartościowym papierem

UBS w ciągu najbliższych tygodni zapozna się szczegółowo z sytuacją finansową przejmowanego banku. Zgodnie z przyjętym planem wszystkie działania organizacyjne i prawne związane z połączeniem mają zostać zakończone do grudnia 2023 roku.

Niewątpliwie ciekawe rzeczy będą się dziać podczas ostatniego, zaplanowanego na 4 kwietnia tego roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Credit Suisse. Wielu akcjonariuszy, w tym zwłaszcza inwestorzy instytucjonalni, po upadku banku poniosło dotkliwe straty finansowe. Już dziś wiadomo, że przygotowywane są pozwy sądowe o odszkodowanie za utracone pieniądze. Do odpowiedzialności ma zostać pociągnięta kadra kierownicza banku.

Główne zarzuty dotyczą zatajania przez ostatnie lata faktycznej sytuacji finansowej banku, fałszowania danych dotyczących wyceny posiadanych aktywów oraz dokonywania złych decyzji w zarządzaniu ryzykiem. Szczególnie dotknięty całą sprawą czuje się Saudyjski Bank Narodowy, który w minionym roku kupił udziały za miliard franków i stał się posiadaczem 9,99 procent akcji szwajcarskiego banku.

Inwestorzy będą się domagać wyjaśnień w sprawie przyczyn upadku banku

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy inwestorzy będą się domagać wyjaśnień w sprawie przyczyn upadku banku. W tym przypadku nie chodzi o stracone pieniądze, ale o poważne nadużycie dobrego imienia ponieważ wiele wskazuje na to, że urzędnicy przygotowujący nową emisję akcji nie do końca sprawdzili wszystkie dane i zaufali danym przedstawionym przez pracowników banku.

Sprawą, która musi zostać rozwiązana w najbliższych tygodniach, jest przygotowanie procedury zwolnień kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Szacuje się, że banki Credit Suisse i UBS zatrudniały na koniec grudnia 2022 roku zatrudniały ponad 122 tysiące osób. Już wiadomo, że 25-30 tysięcy będzie musiało odejść z pracy.

W celu poprawy wizerunku UBS zapowiedział w dzisiejszym (22 marca) komunikacie odkupienie obligacji, które uplasował na rynku w minionym tygodniu. Mowa jest o niezabezpieczonych papierach o wartości 1,5 miliarda euro oprocentowanych na 4,6 procent w skali roku i terminie wykupu w 2028 roku. Dodatkowo wykupione zostaną obligacje dziesięcioletnie o wartości 1,25 miliarda euro.

Natomiast rynki finansowe bez entuzjazmu podchodzą do operacji przejęcia aktywów upadłego banku. Akcje Union Bank Suisse notowane są dziś na poziomie około 19,30 franków co oznacza niewielki spadek w stosunku do wczorajszego zamknięcia. Z kolei akcje Credit Suisse wyceniane są na 0,85 franka czyli straciły na wartości 2,75 procent.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl