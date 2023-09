Dwa sądy w pierwszej i drugiej instancji unieważniły umowę kredytową frankowiczów z Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank), ale Sąd Najwyższy uznał, że nie powinny. Dodatkowo wyrok SN nie uwzględnia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Euuropejskiej.

O kontrowersyjnej sprawie, która wywołała wrzenie na internetowych forach skupiających frankowiczów, pisze w czwartek "Business Insider Polska".

Sąd Najwyższy wydał wyrok idący w kontrze do orzeczeń z kilkuset spraw indywidualnych

Sprawa, którą zajmował się Sąd Najwyższy (SN), dotyczy konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt na zakup mieszkania w marcu 2008 r. w dawnym Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank International AG). Domagali się oni stwierdzenia nieważności umowy z uwagi na nieuczciwe klauzule. Sąd Apelacyjny w Warszawie przyznał rację frankowiczom. Bank złożył kasację od tego wyroku. SN wyrokiem z 19 września 2023 r. uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu ustnym sędzia sprawozdawca stwierdził, że orzecznictwo SN w sprawach "frankowych" nie jest jednolite, ciągle nie została wydana uchwała całego składu Izby Cywilnej, w związku z tym każda sprawa jest odrębna — stwierdza w wypowiedzi cytowanej przez "Business Insider" adwokat dr Jacek Czabański, pełnomocnik frankowiczów.

– Zdaniem sędziego wadliwość "klauzuli spreadowej" nie musi powodować upadku całej umowy, a Sąd Apelacyjny ma rozważyć, czy zamiast klauzuli spreadowej można wprowadzić kurs rynkowy albo kurs średni NBP (Narodowego Banku Polskiego - przyp. red.). Utrzymanie umowy w mocy jako kredytu złotowego bez indeksacji prowadziłoby natomiast zdaniem SN do "dziwnych rezultatów" – tłumaczy Czabański.

Jak zauważa "Business Insider", takie uzasadnienie całkowicie odbiega od kierunku wyznaczonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). SN w tym składzie nie akceptuje też dotychczasowej linii orzeczniczej SN i idzie w kontrze do kilkuset orzeczeń w sprawach indywidualnych, gdzie ugruntowana już została linia orzecznicza zgodna z wykładnią TSUE.

Sędziowie orzekający w tej sprawie powołani do Sądu Najwyższego przez nową Krajową Radę Sądownictwa

Wszyscy trzej sędziowie w tej sprawie zostali powołani do SN przez nową Krajową Radę Sądownictwa. To ciekawe, bo dotychczas panowało przekonanie wśród pełnomocników frankowiczów, że to właśnie oni mają świeże spojrzenie na sprawy frankowe i orzekają zgodnie z wytycznymi TSUE. Tymczasem sędziowie Sobutka, Pawłyszcze i Dalewski mogą zmienić to przeświadczenie.

— Dla klientów jest to oczywiście sytuacja stresująca, zwłaszcza że rozliczyli się oni z bankiem co do zwrotu kwoty kredytu. Teraz zaś należy te wszystkie płatności z powrotem pooddawać. Szerzej patrząc, traktuję to jako porażkę wymiaru sprawiedliwości, który w ciągu pięciu lat trwania postępowania nie był w stanie ostatecznie ustalić, czy umowa kredytu była uczciwa, czy też nie i co właściwie z tego wynika — stwierdza mec. dr Czabański.