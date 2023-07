Ogromny przyrost liczby klientów, ale spadek zysku netto. XTB pokazuje wyniki

Bardzo duży przyrost liczby klientów przy spadającym zysku netto. Międzynarodowy broker instrumentów finansowych, czyli spółka XTB, przedstawiła wstępne wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze półrocze 2023 roku.

Zysk netto XTB za pierwsze półrocze tego roku to 421 mln zł, co oznacza spadek 12,2 proc. rok do roku. W analogicznym okresie 2022 r. zysk netto wyniósł bowiem 417,5 mln zł. Zysk netto za drugi kwartał 2023 r. to z kolei 118,2 mln zł wobec 302,8 mln zł rok temu.

Półroczne przychody operacyjne XTB to 819,9 mln zł, co oznacza spadek 2,1 proc. w relacji rok do roku.

Spółka zwiększyła za to liczbę klientów. Dziś to niemal 274,5 tys., tym samym oznacza to wzrost o 44,4 proc. w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przyrost nowych klientów sięgnął 167,2 tys.

- Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Ambicją zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie – informuje spółka w komunikacie.

XTB to dostawca produktów i usług dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. Działa jako spółka z branży fintech, opracowując i dostarczając rozwiązania technologiczne w tym zakresie.

Większościowym udziałowcem XTB jest XX Investment Group, która posiada 61,02 proc. akcji. To podmiot kontrolowany przez założyciela XTB – Jakuba Zabłockiego.

