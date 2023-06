Ogromny wstyd Wlk. Brytanii. Milionerzy uciekają, jest gorzej niż w Rosji

Według raportu firmy consultingowej Henley & Partners światowi krezusi coraz częściej migrują, a wraz z nimi posiadany przez nich kapitał i inwestycje. Firma prognozuje, że tendencja ta będzie narastać.

W 2019 roku swój kraj wraz z kapitałem opuściło 110 000 najbogatszych, w 2020 zobaczyliśmy drastyczny spadek tej liczby – 12000 osób i lekkie odbicie w roku następnym – 2021 – 25000 osób, co było wywołane światową pandemią koronawirusa.

W 2022 roku liczba ta poszła już znacznie do góry, bo aż 84000 najbogatszych wyjechało zmieniło miejsce zamieszkania. Henley and Partners szacuje, że w tym roku będzie to aż 122 000 osób, a w 2024 nawet 128 000.

Australia pierwszym celem wyjazdów światowych bogaczy

Bogaci najchętniej będą wyjeżdżali kolejno do Australii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii, a opuszczać będą głównie Chiny, Indie, Wielką Brytanię, Rosję i Brazylię. Wielka Brytania, niegdyś słynąca z centrum finansowego, jest tu największym zaskoczeniem. Smaczku sprawie dodaje fakt, że, wg szacunków, w 2023 r. wyjedzie z niej o 200 milionerów więcej (3200) niż z Rosji (3000). Moskwa nie może jednak jednoznacznie triumfować, że u innych jest gorzej. Agresja na Ukrainę sprawiła, że z Rosji wyjechało aż 8500 milionerów już w 2022 r.

Według Hanley & Partners do Australii najbogatszych przyciąga bezpieczeństwo, świetny państwowy system zdrowotny, bardzo wysoki poziom edukacji, fakt, że Australia jest krajem angielskojęzycznym, a także nowoczesną gospodarką.

Australia ma silne sektory energetyczny, wydobywczy, finansowy, a także nieruchomości. Jest atrakcyjna dla najbogatszych nawet mimo dość wysokich podatków. Hanley & Partners wylicza, że w ciągu ostatnich 20 lat do Australii przeniosło się aż 82 000 bogaczy. Do Australii ściągają głównie bogacze z Azji, Afryki, ale także Wielkiej Brytanii.

Z kolei Zjednoczone Emiraty Arabskie przyciągają światowych krezusów wysokim poziomem bezpieczeństwa, bardzo zróżnicowaną gospodarką, niskimi podatkami, świetnym systemem zdrowotnym i szkołami międzynarodowymi. Są również synonimem luksusu.

Brexit wymiata kapitał z londyńskiej giełdy, ale w Chinach nie jest lepiej

Szwajcaria jest z kolei tradycyjnie już krajem o bardzo wysokich dochodach, o rozbudowanym systemie bankowym i oferującym wysoki poziom życia.

Powodem odpływu bogaczy z Wielkiej Brytanii jest z kolei głównie Brexit i jego skutki, pogarszający się poziom służby zdrowia i bezpieczeństwa, a także niekorzystny system podatkowy i spadające znaczenie londyńskiej giełdy.

Z Chin bogacze wyjeżdżają w związku ze spowolnieniem gospodarczym kraju, który wywołała pandemia i obostrzenia z nią związane. Innym powodem jest również zablokowanie rozwoju sieci 5G Huaweia na kilku wielkich rynkach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Australia. Bogaci opuszczają Chiny także ze względu na napiętą sytuację polityczną wokół Hong Kongu i Tajwanu.

Według Henley and Partners w Polsce żyje 50700 osób posiadających majątek wyższy niż 1 mln dolarów, 87 osób wyższy niż 100 mln dolarów i 6 osób posiadających więcej niż miliard dolarów.

Henley and Partners to firma zajmująca się komercyjnym badaniem migracji, ale jej głównym źródłem dochodów jest kontrowersyjna działalność polegająca na pomocy w uzyskiwaniu tak zwanych „złotych paszportów,” i „złotych wiz.” Za pieniądze firma ta pośredniczy w załatwianiu obywatelstwa lub pobytu najbogatszym na świecie gdzie tylko sobie zażyczą.

