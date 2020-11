Ok. 400 ozdrowieńców z JSW zgłosiło się do Barbórkowej Akcji Oddawania Krwi i Osocza

Blisko 400 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), którzy pokonali koronawirusa, zgłosiło się dotychczas do Barbórkowej Akcji Oddawania Krwi i Osocza. Będzie ona prowadzona w najbliższy piątek i sobotę w kilku miejscach w regionie.

Akcję organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (RCKiK) wraz ze Sztabem Kryzysowym JSW, który apeluje do pracowników, którzy przechorowali COVID-19 i zostali uznani za osoby zdrowe, aby oddali osocze i pomogli wyzdrowieć innym.

Jak podał Śląski Urząd Wojewódzki, przedsięwzięciu patronuje senator Ewa Gawęda, która sama również oddaje krew.

"W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nieraz czujemy bezsilność, a to jest właśnie okazja, żeby w prosty sposób zrobić coś pożytecznego, a bardziej symbolicznie - zrobić barbórkowy czy świąteczny prezent bliźnim, których pewnie nie znamy, ale którzy potrzebują naszej najcenniejszej pomocy, jaką jest oddanie własnej krwi" - powiedziała senator.

Do tej pory do udziału w akcji zgłosiło się blisko 400 pracowników kopalń JSW, z czego szacunkowo ponad 150 osób będzie mogło oddać osocze - pobiera się ono wyłącznie w stacjonarnych punktach, które posiadają odpowiedni do tego sprzęt. W tym przypadku będą to terenowe oddziały RCKiK w Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śląskim i w Rybniku. Na jednym tzw. separatorze osocze może oddać trzech ozdrowieńców jednocześnie, cały proces trwa od 15 do 30 minut.

Krew będzie można oddać w najbliższy piątek w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju i w oddziałach terenowych RCKiK od godz. 8.00 do 15.00, a dzień później w hali zbornej kopalni Pniówek i w oddziałach RCKiK w godzinach 8.00-14.00.

"To nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie, które realizujemy wspólnie z JSW. W poprzednich dwóch akcjach przeprowadziliśmy łącznie 800 donacji krwi i osocza" - powiedziała dyrektorka RCKiK Gizela Kowol.

Zadowolenie z dużego zainteresowania górników tą akcję wyraził wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. "Wiem, że także ich rodziny, które przeszły zakażenie koronawirusem, są chętne do oddania krwi czy osocza" - wskazał.

Jak od wielu tygodni informują centra krwiodawstwa, z powodu pandemii znacząco zmniejszyły się zapasy krwi, dzięki której można pomóc i ratować życie wielu pacjentom. Podawanie osocza ozdrowieńców, w którym są przeciwciała wirusa SARS-CoV-2, jest uznawane za jedną z terapii osób z ciężkim przebiegiem COVID-19.