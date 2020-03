Około 150 światowych spółek giełdowych ostrzegło o zagrożeniu zysków

Około 150 spółek giełdowych na całym świecie ostrzegło inwestorów przed zagrożeniem, jakie dla zysków firm stanowi epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływana przez niego choroba Covid-19 – podał w środę serwis CNBC.

Na początku przedsiębiorstwa liczyły na to, że choć koronawirus szybko się rozprzestrzeniał, epidemię uda się kontrolować i spowolnić. Od grudnia 2019 r., kiedy odnotowano pierwszy przypadek zakażenia w środkowych Chinach, sytuacja uległa jednak znacznemu pogorszeniu.

Początkowo koronawirus z Wuhan powodował tymczasowe zaburzenia w łańcuchach dostaw i wstrzymania produkcji w fabrykach, głównie chińskich. Obecnie epidemia szybko rozprzestrzeniająca się po całym świecie zwiększa obawy o globalne spowolnienie gospodarcze i załamanie rynków. Jak zauważył serwis, dotychczas 150 spółek giełdowych z całego świata wydało już ostrzeżenia dotyczące wyników finansowych.

Główny strateg ds. rynku w Prudential Financial Quincy Krosby w rozmowie z CNBC stwierdził, że "w tej piramidzie niepewności związanej z koronawirusem nie wiadomo, co spotka gospodarkę i co będzie się działo wydatkami klientów i wydatkami inwestycyjnymi". Wskazał również, że organy państwowe muszą skupić się na zapewnieniu stabilnych warunków finansowych.

Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele branży lotniczej, turystycznej i hotelarskiej (JetBlue, Lufthansa, United , American, Delta, Expedia, Booking Holdings, Host Hotels, Hilton Worldwide, Royal Caribbean), firmy z branży detalicznej i restauratorzy ( Abercrombie & Fitch, Urban Outfitters, Abercrombie & Fitch, Macy, Starbucks), koncerny motoryzacyjne (Goodyear Tire, Honda, Tesla) oraz spółki technologiczne i z branży rozrywkowej (Alibaba, Apple, Disney, HP, Lenovo, Microsoft, Nintendo).

Od grudnia 2019 r. koronawirus SARS-CoV-2 dotarł już do 121 krajów na całym świecie. Zakażonych patogenem zostało łącznie zostało około 125 tys. osób, z czego ponad 4,5 tys. zmarło. Wyleczyć udało się już ponad 67 tys. pacjentów.