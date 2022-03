Około 800 ofert dla naukowców i studentów z Ukrainy zebrano w ramach inicjatywy Science for Ukraine

Około 800 ofert staży i stypendiów z całego świata dla naukowców i studentów uciekających z Ukrainy zebrano na stronie ScienceForUkraine.eu. Propozycji jest coraz więcej, ale jest to ciągle kropla w morzu potrzeb – powiedział PAP dr Maciej Maryl z IBL PAN.

Inicjatywa #ScienceForUkraine (https://scienceforukraine.eu/) powstała w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę w ramach międzynarodowego projektu koordynowanego przez Instytut Badań Literackich PAN. Celem jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o wsparciu oferowanym przez instytucje akademickie z całego świata studentom i naukowcom uciekającym z Ukrainy.

"Najpierw udostępnialiśmy oferty wsparcia na Twitterze. Następnie powstała strona internetowa. Prezentujemy tam propozycje z całego świata. Najwięcej jest ich z terenu Europy" - powiedział PAP kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN dr Maciej Maryl. Jest on jednym z koordynatorów tego projektu.

Dodał, że obecnie jest już 800 ofert - niektóre dla pojedynczych badaczy, inne - dla kilku. "Te oferty starczą dla 2-3 tys. osób" - oszacował dr Maryl.

Według niego potrzebna jest jednak szersza pomoc. "Przed wojną było w Ukrainie 60 tys. naukowców i 35 tys. pracowników badawczo-technicznych (z czego prawie połowa to kobiety) i 1,7 mln studentów. To obrazuje skalę potrzeb. Musimy przygotować o wiele więcej ofert pomocy." - wskazał.

Dr Maryl wskazał, że równie ważne są oferty kursów online dla studentów z Ukrainy i zdalne formy współpracy z naukowcami, którzy pozostali w swoim kraju.

"Musimy zapewnić im możliwość zdalnego udziału w zajęciach i uzyskania certyfikowanych zaliczeń tak, aby relokacja lub czasowe zamknięcie uczelni macierzystej nie musiało oznaczać przerwy w studiach" - dodał.

Jednocześnie przypomniał, że wielu uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza studentów, nie zawsze jest obywatelami Ukrainy. Dlatego programy pomocowe muszą brać ich pod uwagę, aby mogli skorzystać z oferowanego wsparcia.

Dr Maryl powiedział, że liczy na wsparcie inicjatywy ze strony biznesu. "Staże dla studentów i naukowców mogłyby zaproponować również firmy" - zaznaczył.

Pomoc dla ukraińskich studentów i naukowców zapewniają w Polsce przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którą opublikowano w sobotę w Dzienniku Ustaw. Uczelnie mogą w bardziej elastyczny sposób przyjmować studentów, łatwiejsza jest też procedura zatrudniania naukowców ukraińskich m.in. w PAN czy w instytutach badawczych.

Specjalny program "Solidarni z Ukrainą" uruchomiła we wtorek Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Skierowany jest on do instytucji gotowych przyjąć ukraińskich uchodźców - studentów i doktorantów, którzy zdecydują się kontynuować kształcenie w Polsce.

