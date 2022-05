Oksana Zabużko wygłosi wykład inauguracyjny na Targach Książki w Warszawie

Ukraińska pisarka Oksana Zabużko wygłosi w czwartek wykład inauguracyjny na Targach Książki w Warszawie. Niedawno w Polsce ukazał się zbiór jej esejów pt. "Planeta Piołun". Gościem honorowym targów będą wydawcy z Norwegii.

Oksana Zabużko przyjechała do Polski 23 lutego, aby promować zbiór esejów "Planeta Piołun", w niektórych z nich pisarka ostrzegała przed wojną. Przyjechała bez laptopa, bo planowała zostać tutaj kilka dni. 25 lutego po wybuchu wojny stała się niejako ambasadorem Ukrainy na Zachodzie. Tłumaczyła przyczyny wojny w licznych wywiadach, wystąpiła też podczas sesji Parlamentu Europejskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W Polsce poza "Planetą Piołun" ukazały się m.in. jej "Badania terenowe nad ukraińskim seksem", "Siostro, siostro", "Muzeum porzuconych sekretów". W czwartek jej wykład rozpocznie Targi Książki w Warszawie.

W tym roku w targach, które odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki oraz na dziedzińcu, weźmie udział ponad 500 wystawców z 13 krajów: Polski, Norwegii, Ukrainy, a także Armenii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Z publicznością spotka się około 800 twórców.

Wydarzenia podzielono na bloki - zaplanowano m.in. program dla dzieci i młodzieży i wydarzenia branżowe. Swoje stoisko będą mieli również twórcy ukraińscy. Z czytelnikami spotkają się na Targach autorki ukraińskie Wiktoria Amelina, Tamara Duda, Lubow Jakymczuk i Kateryna Kałytko.

Gościem honorowym Targów jest Norwegia. Norwescy autorzy, którzy wezmą udział w Targach książki to m.in. Malin Falch, Kristin Roskifte, Bjørn F. Rørvik, Per Dybvig (literatura dziecięca i młodzieżowa); Marta Breen, Erika Fatland, Torbjørn Færøvik (literatura faktu), Kjersti Anfinnsen, Cecilie Enger, Klara Hveberg (beletrystyka); Aina Villanger (poezja); Lene Ask, Anders Kvammen (powieść graficzna).

W ramach Festiwalu Kryminalna Warszawa podczas targów będzie można spotkać się m.in. z Wojciechem Chmielarzem, Katarzyną Bondą, Remigiuszem Mrozem, Vincentem V. Severskim.

W targach bierze udział też stołeczna inicjatywa Zaczytana Warszawa, organizuje ona m.in. warsztaty pisania z Olgą Drendą i spotkanie z laureatem lub laureatką 13. Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Finał nagrody odbędzie się w sobotę w Teatrze Studio. Tegoroczna edycja nagrody jest rekordowa pod względem liczby zgłoszeń: jest ich ponad 140, w tym 39 tłumaczeń.

Na stoisku Zaczytanej Warszawy będzie można spotkać się z autorami, odbędą się warsztaty komiksowe, literackie oraz poetyckie. Prezentowane będą też inne aktywności miasta związane ze wspieraniem czytelnictwa w Warszawie i Polsce. Oprócz Nagrody Kapuścińskiego miasto stołeczne Warszawa organizuje również Nagrodę Literacką i Nagrodę im. Kazimierza Moczarskiego.

Na festiwalu będą również propozycje dla fanów komiksów, m.in. warsztaty polegające na stworzeniu własnego robota i próby napisania komiksu o nim; Eudicom - spotkanie dla wydawców i autorów o rynku komiksów cyfrowych, spotkanie z Pawłem Piechnikiem, spotkanie z Jakubem Toporem, o serii "Dziadostwo". W strefie fantastyki będzie można spotkać się z takimi pisarzami jak m.in. Marta Kisiel, Katarzyna Miszczuk, Jagna Rolska, Radek Rak, Gaja Grzegorzewska, Mariia Shahuri, Paweł Laudański i Arkady Saulski.

Wstęp na Targi Książki w Warszawie jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających, a część wydarzeń dostępna będzie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wszystkie wydarzenia będą odbywać się w języku polskim lub w tłumaczeniu na żywo.

Targi książki odbędą się między 26 a 29 maja w PKiN i na Placu Defilad.

