Olbrycht o KPO: KE oczekuje zamrożenia Izby Dyscyplinarnej

Wydaje się, że Komisja Europejska oczekuje od Polski zamrożenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego dot. prymatu prawa europejskiego - przekonywał podczas konferencji prasowej nt. opóźnienia w akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez KE europoseł PO Jan Olbrycht.

Wygląda na to, że w tej chwili dla Komisji dwa tematy są kluczowe. Po pierwsze, niezależność sądów oraz pierwszeństwo prawa europejskiego nad prawem krajowym - powiedział Jan Olbrycht.

Co do tych dwóch, to możemy powiedzieć z całą pewnością, że to są elementy, które dla Komisji są ważne i Komisja daje przez różne komunikaty do zrozumienia, że jest gotowa do rozmów z rządem polskim - dodał.

KE oczekuje od Polski zamrożenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego dot. prymatu prawa europejskiego - zaznaczył i zastrzegł, że jest to jego interpretacja komunikatów płynących z KE.

"Wygląda na to, że w tej chwili dla Komisji dwa tematy są kluczowe. Po pierwsze, niezależność sądów (...) oraz pierwszeństwo prawa europejskiego nad prawem krajowym. To, czy inne wymogi nie są spełnione - nie wiem. Nie mamy żadnych informacji w tym zakresie. Co do tych dwóch, to możemy powiedzieć z całą pewnością, że to są elementy, które dla Komisji są ważne i Komisja daje przez różne komunikaty (...) do zrozumienia, że jest gotowa do rozmów z rządem polskim" - powiedział Olbrycht, członek Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem polityka KE, na poziomie konkretnych działań, oczekuje od Polski zamrożenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego dot. prymatu prawa europejskiego. Jan Olbrycht zastrzegł, że jest to jego interpretacja komunikatów płynących z Komisji, a nie jej oficjalne stanowisko.

Podsumowując sytuację, biorący udział w tej samej konferencji europoseł PO Andrzej Halicki stwierdził, że polski projekt KPO nie odpowiada zasadom, które są opisane w rozporządzeniu nt. Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF).

"Skoro nie ma bezpośredniej i pełnej odpowiedzi na oczekiwany kształt dokumentu i też procedurę dysponowania środkami, to trudno oczekiwać, że wejdzie ten dokument na kolejny szczebel (...). Widać, że mamy tor przeszkód przed sobą, a sytuacja jest coraz bardziej krytyczna i coraz bardziej niepokojąca" - podkreślił przewodniczący delegacji PO-PSL w PE.

Polityka Komisji Europejskiej jest taka, że Krajowy Plan Odbudowy musi być zatwierdzony - i będzie - mówił w czwartek w Karpaczu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodał, że nie ma możliwości nieprzekazania środków z KPO jakiemukolwiek krajowi członkowskiemu.

Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański przypomniał w poniedziałek, że jesteśmy w gronie 9 państw UE, które nie mają na razie rekomendacji pozytywnej ze strony KE, by KPO został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej. "Mamy do czynienia ze sprzecznymi deklaracjami ze strony poszczególnych komisarzy", co się zdarza - powiedział.

Z kolei szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w środę, że "KE potwierdziła, że trwają analizy KPO, a wypowiedzi medialne niektórych przedstawicieli Komisji, które zostały nadinterpretowane i opacznie przedstawione w Polsce, absolutnie nie są żadnym stwierdzeniem, że środki dla Polski będą wstrzymane".

