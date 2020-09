Olbrycht: PE w pracach nad budżetem oczekuje m.in. zamknięcia procedur ws. praworządności

PE oczekuje zwiększenia w nowym europejskim budżecie nakładów na europejskie polityki, gwarancji dochodów własnych, ratyfikacji decyzji ws. podniesienia budżetu i zamknięcia procedur ws. praworządności - wskazał w środę europoseł Jan Olbrycht.

W Katowicach rozpoczęła się w środę dwunasta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie odbywa się w formie hybrydowej, czyli zarówno stacjonarnie w katowickim centrum kongresowym, jak i online.

Podczas jednej z pierwszych stacjonarnych sesji tegorocznego kongresu w Katowicach uczestniczący w niej zdalnie europoseł Jan Olbrycht (PO, EPL), który jest jednym z negocjatorów wieloletniego budżetu ze strony Parlamentu Europejskiego przypomniał, że obecnie prace nad nim odbywają się między PE a ministrami (pierwsza runda rozmów z przedstawicielami państw odbyła się 27 sierpnia).

"Sprawa jest skomplikowana; trzeba opracować ok. 41 rozporządzeń do nowej perspektywy finansowej. Druga sprawa jest taka, że to, co zostało podjęte i zdecydowane przez premierów, kanclerza i prezydenta Francji, to nie decyzja kończąca, lecz to otwiera drogę - ponieważ wymaga jeszcze wielu starań" - wskazał Olbrycht, nawiązując do decyzji szczytu Unii Europejskiej 17-21 lipca br.

Zrelacjonował, że PE będzie zgłaszał uwagi w kilku kwestiach. "W sytuacji, w której jesteśmy, trzeba zdecydować się: albo prowadzimy jakieś polityki, albo nie; albo chronimy granice i dajemy pieniądze na ochronę granic, albo nie chronimy. (...) Rozmowa o budżecie zawsze jest rozmową nie o pieniądzach, lecz o politykach. W związku z czym PE dopomina się o określone polityki" - podkreślił.

Europarlamentarzysta przypomniał, że zatwierdzenie siedmioletniego budżetu wymaga jednomyślnej zgody państw członkowskich i PE, a jego początkowy projekt został ograniczony - przy częściowej rekompensacie przez Fundusz Odbudowy, przy istotnym obcięciu części polityk. "Jeżeli traktować budżet plus Fundusz Odbudowy jako pakiet, trzeba zwrócić uwagę na trzecią część tego pakietu, która zaczyna być jedną z najważniejszych - mianowicie kwestię praworządności" - dodał.

Powołując się na wtorkowe wypowiedzi przedstawicieli niemieckiej prezydencji Olbrycht przekazał, że ich zdaniem kwestia powiązania budżetu z praworządnością będzie trudniejsza, niż sam budżet.

"W związku z tym w tym pakiecie spraw, po pierwsze Parlament Europejski oczekuje jednak zwiększenia ilości pieniędzy na określone polityki europejskie - i nie chodzi o to, że oczekujemy, że państwa członkowskie zapłacą więcej, ale będziemy dopominali się o zmianę mechanizmów funkcjonowania budżetu" - wyjaśnił europoseł.

"Po drugie, będziemy domagali się jasnego i stabilnego systemu przyszłych dochodów własnych, czyli tzw. podatków europejskich, które muszą być stworzone, jeżeli chcemy oddać słynny kredyt 750 mld euro za kilka lat. Jeżeli nie stworzy się dochodów własnych, trzeba będzie radykalnie podnieść składki członkowskie państw, co może grozić bardzo poważnymi problemami w przyszłości" - przestrzegł.

"Po trzecie Parlament Europejski w swojej większości będzie domagał się zakończenia procedury wiązania funduszy z praworządnością. Nie mówię, jak to ma wyglądać na końcu, ale premierzy zgodzili się, że ten mechanizm ma być, więc PE teraz mówi, że trzeba to zakończyć" - uściślił Olbrycht.

Wracając do kwestii szybkiego podjęcia decyzji ws. dochodów własnych europoseł zaznaczył, że PE we wtorek przez komisję budżetową zatwierdził pozytywną opinię, która pozwoli na uruchomienie procedury podniesienia dochodów własnych, czyli w konsekwencji zaciągnięcia kredytu na rynkach finansowych.

"Ta opinia nie zamyka sprawy - Rada, czyli ministrowie, będzie musiała podjąć decyzję o uruchomieniu procedury ratyfikacji. I wszystkie parlamenty narodowe plus niektóre wewnątrz państw federalnych będą musiały ją jednomyślnie zatwierdzić. Już dzisiaj prezydencja niemiecka nie kryje, że tu może być poważny problem, bo z powodów praworządności może okazać się, któryś z parlamentów narodowych zablokuje decyzję. A jeżeli zablokuje, nie będzie Funduszu Odbudowy" - wskazał.

"Parlament Europejski oczekuje zwiększenia nakładów na określone polityki, jasnych i czytelnych gwarancji dochodów własnych, czytelnej sytuacji, jeżeli chodzi o ratyfikację, która pozwoli na zaciągnięcie tego kredytu i zamknięcia procedur dotyczących rządów prawa" - podsumował Olbrycht.