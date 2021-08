Olga Semeniuk: Anna Kornecka nie ma odpowiedniej wiedzy

Wiceminister Anna Kornecka nie ma odpowiedniej wiedzy na temat Polskiego Ładu - powiedziała we wtorek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Zaznaczyła, że ma inne zdanie ma temat rządowego programu niż wicepremier Jarosław Gowin.

Semeniuk w rozmowie w Polsat News wskazała, że nie zgadza się z wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anną Kornecką, która we wtorek rano krytycznie wypowiedziała się na temat rozwiązań podatkowych proponowanych w Polskim Ładzie. Powiedziała, że Kornecka w resorcie odpowiedzialna jest za projekty związane m.in z mieszkalnictwem i "nie ma odpowiedniej wiedzy na temat Polskiego Ładu". Podkreśliła też, że nie jest prawdą, że na Polaków będą nakładane wysokie podatki.

"Trudno dzisiaj ocenić pozytywnie rolę pana premiera Jarosława Gowina w kontekście Polskie Ładu, skoro kilka, kilkanaście tygodni temu podpisał się pod wspólną deklaracją Polskiego Ładu, bo to oznacza, że nie widział pod czym się podpisuje" - powiedziała Semeniuk. Pytana, czy to oznacza, że krytykuje swojego przełożonego, wskazała: "Wyraziłam inne, odrębne zdanie na temat Polskiego Ładu. Mam do tego prawo". Dodała też, że jej przełożonym jest bezpośrednio premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek w TVN24 wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka powiedziała, że Porozumienie bardzo jasno stawia granice i sprzeciwia się tak gwałtownej podwyżce podatków. Jej zdaniem, teza o tym, że 90 proc. Polaków zyska na podwyższeniu podatków dla przedsiębiorców jest nieprawdziwa. "Wszystkie wyliczenia pokazują, że nawet podatnicy ci najmniejsi, którzy rozliczają się kartą podatkową, oni też na tych rozwiązaniach tracą. Tracą bardzo wiele, bo to nie jest 50-100 zł miesięcznie, to są bardzo często kwoty w tysiącach złotych" - mówiła.

Według wiceminister, proponowane rozwiązania mogą szkodzić dużej liczbie Polaków. "Najważniejsze jest, żeby nie podwyższać podatków w najtrudniejszym gospodarczo momencie w naszym kraju. Dlatego protestujemy, dlatego zapowiadamy, że takich rozwiązań w takim kształcie nie poprzemy" - podkreśliła Kornecka.

